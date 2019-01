Rotterdam koploper voorzieningen hartstilstand

Mensen die een hartstilstand krijgen lopen in Rotterdam grotere kans op tijd te worden gereanimeerd dan in andere grote steden. 'In de Maasstad is sinds 2016 veel werk verricht om het aantal burgerhulpverleners en 24/7 beschikbare AED’s te vergroten', zo laat de gemeente Rotterdam donderdag weten.

Burgerhulpverleners

Zo groeide het aantal burgerhulpverleners in de stad van ruim 200 naar zo’n 4400, en steeg het aantal 24 uur per dag beschikbare AED’s naar 225. Daarmee staat Rotterdam er het beste voor van de vier grote steden in Nederland.

Intensieve samenwerking

Als reden voor het succes zien de betrokkenen de intensieve samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, Opel, Feyenoord en de Hartstichting. Samen hebben deze partijen hard gewerkt aan het doel om overal in Rotterdam ervoor te zorgen dat een slachtoffer van een hartstilstand binnen 6 minuten gereanimeerd kan worden en een AED kan worden ingezet. Dan is de overlevingskans van een hartstilstand namelijk het grootst.

Slim te werken

Floris Italianer, directeur Hartstichting, is verheugd over de ontwikkelingen in Rotterdam. 'Door slim samen te werken zorgen we ervoor dat slachtoffers van een hartstilstand in Rotterdam snel geholpen worden. En daarmee worden levens gered.'

Dat ziet ook wethouder Sven de Langen van Volksgezondheid (CDA). De Langen zag met eigen ogen het enthousiasme in Rotterdam toenemen voor reanimatie. 'Ook binnen onze raad en gemeenteorganisatie is aandacht geweest voor het onderwerp. In korte tijd hebben 100 gemeenteambtenaren een training gevolgd en zich aangemeld als burgerhulpverlener. Elke seconde telt immers.'

Aanmelden AED's

Voor komend jaar ligt de focus van de gemeente en de Hartstichting op het aanmelden van alle AED’s en ervoor zorgen dat burgerhulpverleners een herhalingstraining volgen. Ook zijn er nog meer nieuwe burgerhulpverleners in de stad nodig.

17.000 hartstilstanden

Elk jaar krijgen 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Als binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en een AED wordt ingezet, is de kans op overleven het grootst. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten voldoende burgerhulpverleners en 24/7 beschikbare AED’s zijn aangemeld bij reanimatie-oproepsysteem HartslagNu. Dat systeem wordt in werking gesteld bij elke 112-melding van een hartstilstand, en stuurt zowel burgerhulpverleners als AED’s naar het slachtoffer toe.

Totaal 30.000 AED's nodig

Voor een dekkend netwerk in Nederland zijn zo’n 30.000 AED’s nodig die zowel zijn aangemeld bij het oproepsysteem als 24 uur per dag beschikbaar zijn. Nu zijn er bijvoorbeeld nog veel AED’s die bij buurtwinkel binnen hangen, en daardoor na sluitingstijd niet toegankelijk zijn. Op dit moment zijn er in Nederland zo’n 17.500 AED’s geregistreerd bij oproepsysteem HartslagNu, waarvan twee derde 24 uur per dag beschikbaar is.