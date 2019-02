Heb jij een gezonde levensstijl dan leef je 6 jaar langer

Mensen die op middelbare leeftijd niet roken en geen hoge bloeddruk of overgewicht hebben, worden gemiddeld negen jaar later ziek en leven ongeveer zes jaar langer dan ongezonde leeftijdsgenoten. Daarnaast zijn ongezonde mensen langer ziek tijdens hun leven. Dat blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het Erasmus MC in het wetenschappelijk tijdschrift PLoS Medicine.

Onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat 90% van de gezonde 45-plussers later in zijn of haar leven lijdt aan een niet-overdraagbare ziekte, waaronder hart- en vaatziekten, kanker, beroerte, diabetes, chronische longziekten (waaronder COPD) of neurodegeneratieve aandoeningen, zoals dementie en parkinson. Eenderde van hen lijdt op latere leeftijd aan meerdere ziekten.

Risicofactoren

Hoogleraar Epidemiologie Arfan Ikram: 'We zien dat risicofactoren zoals roken, een hoge bloeddruk en overgewicht een grote rol spelen in de ontwikkeling van deze ziekten. Onze bevindingen onderstrepen het belang van een gezonde levensstijl en tonen dat preventie loont. Mensen kunnen langer gezond leven door niet te roken en een hoge bloeddruk en overgewicht te voorkomen. Ook leven zij dan minder lang met de gevolgen van hun ziekte.'

Verschillen

Ikram: 'We hebben ook gekeken naar de verdeling van deze ziekten bij mensen met en zonder deze risicofactoren. We zien bij mensen die gezond leven een daling van diabetes, longziekten en hartaandoeningen, maar uiteindelijk later in het leven een stijging van het risico op dementie. Ook zijn er opvallende verschillen in de leeftijd waarop deze ziekten zich voor het eerst openbaren bij mannen en vrouwen. Mannen hebben een grotere kans om deze ziekten op iets jongere leeftijd te ontwikkelen dan vrouwen. Verder is er een andere verdeling van ziekten tussen mannen en vrouwen. Mannen krijgen vaker als eerste een hartziekte, terwijl vrouwen een hoger risico hebben op neurodegeneratieve aandoeningen. We hebben geen sluitende verklaring hiervoor.'

ERGO

De wetenschappers maakten gebruik van gegevens van ruim 9.000 deelnemers van het langlopende bevolkingsonderzoek ERGO, ook wel The Rotterdam Study.