Jongen (16) veroordeeld voor diefstal van zes AED's in Utrecht

Dinsdag is in Utrecht een 16-jarige jongen uit Utrecht door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor diefstal van zes AED’s. 'Ook heeft hij samen met een 15-jarige jongen uit Utrecht twee straatroven gepleegd. De rechtbank veroordeelt de 16-jarige jongen tot een voorwaardelijke jeugddetentie van 3 maanden en een taakstraf van 120 uur. De 15-jarige jongen krijgt een taakstraf van 80 uur opgelegd', zo meldt de rechtbank dinsdag.

Levensreddende apparaten

De 16-jarige jongen heeft in de maanden april en mei van vorig jaar op drie verschillende momenten AED’s gestolen op Utrecht Centraal en de Vredenburgpassage in Utrecht. De rechtbank rekent het hem zwaar aan dat het hier gaat om levensreddende apparaten. De apparaten zijn aangetroffen in de kelderbox van de woning van de jongen.

Straatroven

In september van vorig jaar hebben de twee jongens zich schuldig gemaakt aan twee straatroven in Utrecht. Zij hebben midden in de nacht twee willekeurige voorbijgangers in de Sijpesteijn- en de Daalsetunnel aan hun tas getrokken, uit één van de tassen hebben ze een Twix meegenomen. Van het andere slachtoffer hebben ze de tas meegenomen. De twee jongens hebben zich enkel laten leiden door hun impulsen, of zoals zij het verklaren: dat zij slechts lol, of chaos wilde trappen. Straatroven veroorzaken maatschappelijke onrust en brengen een gevoel van onveiligheid teweeg. Slachtoffers van een straatroof kunnen nog lang last hebben van de roof.

Behandeling

Beide jongens hebben een bekennende verklaring afgelegd. Bij het bepalen van de staf heeft de rechtbank rekening gehouden met straffen in vergelijkbare zaken. Uit onderzoek van deskundigen blijkt dat er bij de twee jongens sprake is van een stoornis. De rechtbank bepaalt daarom dat zij een verplichte behandeling moeten ondergaan. De straffen zijn gelijk aan de eis van de officier van justitie.