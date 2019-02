Scholier middelbare school Gouda overleden door Meningokokkenziekte

Een scholier van een middelbare school in Gouda, waarbij meningokokkenziekte is vastgesteld, is in het ziekenhuis overleden. Dit meldt de GGD Hollands Midden dinsdag.

Besmettelijke ziekte

'De scholier werd op 3 februari opgenomen in het ziekenhuis. Het treurige nieuws heeft ons bereikt dat zij is overleden', aldus de GGD. Meningokokkenziekte is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een bacterie. Het gevolg kan een hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging zijn. De kans is heel klein dat iemand ziek wordt nadat hij is besmet. Iedereen die recentelijk heel intensief contact had met de scholier, is persoonlijk benaderd door het ziekenhuis en/ of de GGD Hollands Midden.

Onbekend welk type

De scholier van een middelbare school in Gouda werd zondag 3 februari in het ziekenhuis opgenomen met het ziektebeeld meningokokken. Er zijn verschillende meningokokkentype, namelijk ACWY en B . Het is nu nog onbekend om welk type het gaat.

Jaarlijks 20 doden

Meningokokkenziekte is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een bacterie. Mensen kunnen verschillende ziektes krijgen door meningokokken. Soms kunnen de klachten ernstig zijn. Door meningokokken kan iemand hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging krijgen. De kans is heel klein dat iemand ziek wordt, nadat hij is besmet. 140 mensen per jaar in heel Nederland krijgen de ziekte en ongeveer 20 overlijden hier jaarlijks aan.

Verschil meningokokken en meningokokkenziekte

Een besmetting met meningokokken betekent dat je de bacterie bij je draagt. Deze bevindt zich gewoonlijk in de neus- en keelholte van gezonde mensen. Zij worden hier niet ziek van. Heel soms komt deze bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelsel, dan kunnen mensen er wél ernstig ziek van worden. Dat is meningokokkenziekte. De kans om meningokokkenziekte te krijgen is dus heel klein.

Klachten meningokokkenziekte

De kans dat iemand na een besmetting ziek wordt is heel klein. Als je toch ziek wordt kunnen de klachten zijn: plotseling hoge koorts, suf, hoofdpijn, niet tegen licht kunnen, misselijk, braken, een zere en stijve nek, vooral als je het hoofd voorover buigt, soms komen er hele kleine, rode of paarse vlekjes in de huid. De vlekjes kunnen niet weggedrukt worden. Ze zijn zo groot als een speldenknop. Iemand met meningokokkenziekte kan heel snel erg ziek worden. Soms binnen enkele uren. De tijd tussen besmet raken en ziek worden is 2 tot 10 dagen. Meestal is dit 3 tot 4 dagen. Maar de kans om na besmetting ziek te worden, is heel klein.