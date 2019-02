Voedingscentrum: bak goed, bak goudgeel

Hoe ontstaat acrylamide?

Acrylamide vormt zich als producten zoals aardappelen en granen worden verhit boven de 120 °C. Tijdens het bruin kleuren ontstaat de stof acrylamide. Acrylamide komt voor in aardappelproducten zoals friet/patat, chips, aardappelkroketten en gebakken aardappelen en ook in biscuits, (ontbijt)koek, crackers, geroosterd brood en koffie.

Is acrylamide schadelijk?

Acrylamide kan schadelijk zijn als je er grote hoeveelheden van binnenkrijgt. Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid van het Voedingscentrum: “Uit onderzoeken met proefdieren blijkt dat acrylamide kankerverwekkend kan zijn voor dieren. Onderzoeken bij mensen zijn beperkt. Toch concludeert de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) dat de inname van acrylamide via voeding het risico op het ontwikkelen van kanker mogelijk kan verhogen.”

Bak goed, bak goudgeel

Minder acrylamide binnenkrijgen is dus belangrijk. Volgens Van der Vossen is dat eenvoudig: “Als je gezond en gevarieerd eet en weinig gefrituurde producten neemt, ben je al goed op weg. Daarnaast kun je opletten tijdens de bereiding. Bak aardappeltjes en friet goudgeel in plaats van donkerbruin. Er ontstaat dan minder acrylamide. Mensen die hun friet licht bakken krijgen tot 80% minder acrylamide binnen dan mensen die hun friet altijd donker bakken, zo berekende de EFSA.”

Gezond en gevarieerd

Acrylamide helemaal vermijden is vrijwel onmogelijk, omdat het in veel producten zit. Het is ook niet nodig om bepaalde producten te mijden. “Wel kun je friet, chips en koekjes beter niet te vaak te eten. Maar dat geldt sowieso voor producten die niet in de Schijf van Vijf staan. Door gezond en gevarieerd te eten krijg je zo min mogelijk schadelijke stoffen binnen. Eet je een keer gebakken aardappeltjes of friet, bak ze dan goudgeel en geniet ervan”, aldus Van der Vossen.

Het Voedingscentrum start in de campagne met tips voor goudgeel gebakken aardappeltjes. Voor een goudgeel resultaat: bak niet te heet, keer regelmatig om en haal op tijd van het vuur.