Vaccinatieronde 14- tot 18-jarigen tegen meningokokken van start

Tegengaan van meer ziektegevallen

Sinds 2015 worden jaarlijks steeds meer mensen ziek door een besmetting met de meningokok, type W. Deze bacterie kan hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging veroorzaken. De minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarom in september 2017 besloten tot de invoering van een vaccinatie tegen meningokokkenziekte voor peuters van 14 maanden en jongeren die 14 jaar worden. Staatssecretaris Blokhuis besloot vorig jaar om het aantal jongeren dat voor vaccinatie in aanmerking komt, uit te breiden. De vaccinatie moet voorkomen dat meer mensen ziek worden.

Meningokok type W

Van de meningokokbacterie bestaan meerdere types. De bacterie kan in de neus of keel zitten zonder dat je het merkt. De bacterie verspreidt zich door hoesten, niezen of zoenen. Meestal word je niet ziek. Komt de bacterie in de bloedbaan of het zenuwstelsel, dan kan je in korte tijd ernstig ziek worden. Ziekte door meningokok type W lijkt in de eerste uren soms op een griepje en is daarom lastig te herkennen. De ziekte kan ernstig verlopen, met bijvoorbeeld hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging. Dit kan leiden tot blijvende schade of zelfs overlijden. In 2018 werden in totaal 103 mensen ziek en overleden 22 mensen.

Vaccinatiesessies

Jeugdgezondheidszorgorganisaties in heel Nederland bieden vanaf maart 2019 de vaccinatie in groepssessies aan. De komende weken krijgen jongeren geboren in 2001, 2002 en jongeren geboren tussen 1 januari en 1 mei 2004 een uitnodiging. In mei en juni zijn jongeren geboren in 2003 en 2005 aan de beurt. Eén prik is voldoende om je ten minste vijf jaar te beschermen tegen meningokokkenziekte. De keuze om tieners en jongeren te vaccineren heeft te maken met het feit dat zij relatief vaker drager zijn van de bacterie. Daarnaast is bekend dat tieners en jongeren van deze leeftijd in belangrijke mate bijdragen aan de verspreiding van de bacterie. Door deze groep te vaccineren, wordt het snelst resultaat geboekt in het terugdringen van de verspreiding.