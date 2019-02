Ongeboren kind loopt weinig risico door kankerbehandeling moeder

Uit onderzoek van gynaecoloog in opleiding Jorine de Haan van het Amsterdam UMC blijkt dat het behandelen van de zwangere vrouw met kanker, in plaats van wachten tot na de bevalling, tot een betere uitkomst leidt bij moeder én kind. 'Het behandelen van kanker tijdens de zwangerschap blijkt minder schadelijk voor het kind dan eerder gedacht', zo meldt het Amsterdam UMC donderdag.

Meer kinderen levend geboren

‘Kanker tijdens de zwangerschap wordt steeds vaker behandeld. Hierdoor worden er steeds meer kinderen levend geboren en vroeggeboorte komt minder vaak voor’, aldus Jorine de Haan die vandaag promoveert.

Zeldzaam probleem

Kanker bij vrouwen die zwanger zijn komt relatief weinig voor: een op de 1000 zwangere vrouwen krijgt hiermee te maken. ‘Goed wetenschappelijk onderzoek naar kanker tijdens de zwangerschap is schaars, omdat het een zeldzaam probleem is. Door internationale samenwerking waren we in staat om gegevens van bijna 1200 zwangere vrouwen met kanker van de afgelopen 20 jaar te bekijken’, vertelt de promovenda.

Toename

Het onderzoek van De Haan richtte zich op de zorg van kanker tijdens de zwangerschap. ‘Van de vrouwen die kanker hadden tijdens hun zwangerschap werd 67% behandeld. Elke 5 jaar werden er 10% meer patiënten behandeld tijdens hun zwangerschap. De grootste toename werd gezien voor de behandeling met chemotherapie. Deze nam elke 5 jaar met maar liefst 30% toe.’

Risico’s

De Haan concludeert dat er met de jaren steeds meer levende baby’s geboren werden. Dit aantal steeg met 4% per 5 jaar. Het aantal vroeggeboortes nam met de tijd juist af, een daling van 9% voor elke 5 jaar. Maar de behandeling van kanker tijdens de zwangerschap brengt ook risico’s met zich mee. Zo heeft een vrouw die behandeld is met chemotherapie een grotere kans dat haar kind een te laag geboortegewicht heeft of op de neonatale intensive care wordt opgenomen.

Gespecialiseerd

Het onderzoek van De Haan biedt zorgverleners houvast in de counseling van patiënten over de mogelijkheden van behandeling en de eventuele korte termijn gevaren voor het ongeboren kind. De Haan: ‘Ondanks dat de resultaten van ons onderzoek relatief gunstig lijken voor de zwangere vrouw met kanker, is het belangrijk om individuele gespecialiseerde zorg voor de vrouwen aan te bieden.’