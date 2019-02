Patiënt hoort te vaak 'nee' bij apotheek

Onderzoek

Patiënten die het middel niet meekrijgen moeten later terugkomen, krijgen een ander medicijn met dezelfde werkzame stof of krijgen in het uiterste geval helemaal geen medicijnen mee, zo blijkt donderdag uit een onderzoek onder bijna tienduizend mensen, voornamelijk uit het panel van Patiëntenfederatie Nederland. Het onderzoek is gedaan op verzoek van televisieprogramma Zembla. Dat besteedt donderdagavond aandacht aan het medicijntekort in Nederland.

Slechter geworden

Bij een onderzoek van het Nivel bleek vijf jaar geleden dat een op de drie patiënten het medicijn niet direct meekreeg. De problemen met de levering zijn dus nog steeds groot. En daarmee ook alle vervelende gevolgen voor de gebruikers. Het gaat eerder slechter dan beter.

Wachten is onbestaanbaar

Patiëntenfederatie Nederland vindt het onbestaanbaar dat zoveel mensen moeten wachten op voorgeschreven medicijnen. Het brengt de gezondheid in gevaar en tast de kwaliteit van leven aan. Daar komt bij dat veel mensen niet te horen krijgen waarom hun medicijn er niet is. En de mensen die wel een reden krijgen aan de balie kunnen daar weinig mee. 'Leveringsproblemen zijn een zaak van de apotheek en de medicijnketen. Dit soort problemen mag nooit ten koste gaan van de eindgebruiker, de patiënt', zegt directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie.

Overlast en hinder

Aan het onderzoek deden bijna tienduizend mensen mee. Ruim 8.700 mensen zijn het afgelopen halfjaar bij de apotheek geweest om een voorgeschreven medicijn op te halen. Het gaat hier dus om medicijnen die door de arts zijn voorgeschreven en die noodzakelijk zijn voor de behandeling van de patiënt. Toch kregen bijna 4.400 patiënten het voorgeschreven middel een of meer keren niet direct mee. Van hen kregen honderd mensen uiteindelijk helemaal geen medicijnen. Mensen die het voorgeschreven medicijn niet kregen, hadden hier vaak veel hinder en last van. Ze moesten de inname overslaan, doseringen halveren of elders medicijnen vandaan zien te halen. Een deelnemer moest zelfs de kankertherapie stopzetten vanwege een gebrek aan medicijnen.

Zorg voor voorraad

De Patiëntenfederatie vindt dat fabrikanten en of groothandels een grotere voorraad van medicijnen moeten aanhouden. Bijvoorbeeld een voorraad om het vier maanden uit te kunnen zingen als de productie om wat voor reden dan ook stop valt. Voor het overgrote deel van de patiënten is het medicijngebruik voorspelbaar. Apothekers kunnen daar op inspelen. Ze kunnen een basisvoorraad aanleggen van medicijnen waarvan ze weten dat hun patiënten die geregeld komen halen. Op die manier houdt ook de lokale individuele apotheker voldoende voorraad in huis voor het voorspelbare medicijngebruik.

Geef uitleg

Apothekers moeten hun klanten beter uitleggen waarom een medicijn niet beschikbaar is en welke andere mogelijkheden er zijn voor de patiënt. Betere uitleg kan zorgen voor meer begrip bij de patiënt. Wel blijft voor de Patiëntenfederatie voorop staan dat een voorgeschreven medicijn in de regel beschikbaar moet zijn en moet worden geleverd aan de patiënt.

Chaos moet ophouden

Overheid, fabrikanten, zorgverzekeraars, apothekers en patiënten moeten snel met elkaar in gesprek hoe de chaos rond medicijnen kan worden beëindigd, zegt de Patiëntenfederatie. Daarbij mag geen enkel middel op voorhand worden afgewezen.