Onderzoek naar verzwakken middenrifspier door kunstmatige beademing

Professor Coen Ottenheijm van Amsterdam UMC heeft een beurs ontvangen van de Amerikaanse overheidsinstelling National Institutes of Health (NIH). 'Ottenheijm krijgt in totaal 2,5 miljoen dollar voor zijn onderzoek naar het ontstaan van spierzwakte van het middenrif bij patiënten die aan de beademing liggen op de intensive care', zo meldt het Amsterdam UMC woensdag.

Ontwennen van beademing

De spieren van het middenrif zijn essentieel voor de ademhaling. Als patiënten last hebben van een verzwakte middenrifspier, kunnen zij moeilijk ontwennen van de beademing.

Titine

Ottenheijm richt zich in zijn onderzoek op het eiwit titine. Dit zeer grote eiwit is aanwezig in sacromeren, de kleinste delen van een spier die bijdragen aan de spiersamentrekking. Titine kan veranderingen in de spieractiviteit waarnemen en vervolgens zorgen dat de spiercel andere eiwitten gaat maken.

Hypothese onderzoeken

Deze unieke eigenschappen van titine zijn, volgens Ottenheijm, de oorzaak van het enorm snel afzwakken van het middenrif bij patiënten op de intensive care die aan de beademing liggen en die spier dus niet gebruiken. Met zijn onderzoek wil de professor er onder andere achter komen of deze hypothese klopt.

Uiversiteit van Arizona

Dit onderzoek wordt samen met Amsterdam UMC professor Leo Heunks, van de afdeling intensive care, uitgevoerd. Ook zal een deel van het onderzoek plaatsvinden in het tweede lab van Ottenheijm bij de Universiteit van Arizona in Amerika.