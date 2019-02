Te weinig calcium in multivitaminen voor zwangeren

Multivitaminen voor zwangere vrouwen bevatten onvoldoende calcium om de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid te behalen. Ongeveer 60 procent van de vrouwen krijgt dan ook te weinig calcium binnen (minder dan een gram per dag). Dat vergroot het risico op complicaties voor moeder en kind. Dat concluderen wetenschappers van het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht na onderzoek onder ongeveer 2.500 zwangere vrouwen in Limburg. In het European Journal of Nutritionbeschrijven ze de studieresultaten.

In Nederland wordt geadviseerd om tijdens de zwangerschap dagelijks één gram calcium binnen te krijgen. Op die manier kan het risico op vroeggeboorte, zwakke botten bij de ongeboren baby en een te laag geboortegewicht namelijk worden verkleind. Daarnaast kan calcium een te hoge bloeddruk bij de aanstaande moeder voorkomen en het risico op pre-eclampsie verlagen. Deze vorm van zwangerschapsvergiftiging kan in potentie levensbedreigend zijn voor zowel moeder als kind. In de praktijk blijkt het lastig te zijn om de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid calcium te behalen.

Te weinig

Ongeveer 60 procent van de zwangere vrouwen neemt dagelijks voedingssupplementen in de vorm van multivitaminen. Hoewel deze supplementen een prima aanvulling zijn op de voeding, bevatten ze slechts een fractie (of soms zelfs helemaal niets) van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid calcium. Ongeveer 60 procent van de zwangere vrouwen krijgt dan ook te weinig van het mineraal binnen via voeding en eventuele supplementen. Losse calciumtabletten bevatten weliswaar een veel grotere hoeveelheid calcium, maar deze werden slechts door 2 procent van de zwangere vrouwen gebruikt.

Advies

De onderzoeksresultaten bevestigen de noodzaak om tijdens de zwangerschap extra aandacht te besteden aan de calcium-inname. "In principe kan alleen uit voeding voldoende van het mineraal worden gehaald, maar onze studie leert ons dat de praktijk toch weerbarstig is", zegt epidemioloog prof. dr. Luc Smits. "Eventueel kunnen voedingssupplementen uitkomst bieden, maar daar is wel een goed advies bij nodig." Gynaecoloog dr. Liesbeth Scheepers vult aan: "Ook de mening van de zwangere vrouw is daarin belangrijk. Hoe denkt ze bijvoorbeeld zelf over het risico op pre-eclampsie en voedingssupplementen. Daarnaast is ook nog vervolgonderzoek nodig om bijvoorbeeld risicogroepen te inventariseren. Uiteindelijke willen we iedere zwangere vrouw een zo optimaal mogelijk persoonlijk advies kunnen geven."