'Medicatie borstkanker en kurkuma gaan niet goed samen'

Cancers

'Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat kurkuma-tabletten de werkzaamheid van de therapie doen afnemen, gemiddeld met 13 procent, maar in sommige gevallen zelfs met meer dan dertig procent', aldus Erasmus MC. Arts-onderzoeker Koen Hussaarts van de onderzoeksgroep van oncoloog-farmacoloog prof. Ron Mathijssen, heeft de bevindingen vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Cancers.

Tamoxifen

In Nederland worden jaarlijks 14.500 vrouwen gediagnosticeerd met borstkanker. De overgrote meerderheid van deze patiënten krijgt hormoontherapie: zij slikken dikwijls drie tot tien jaar lang tamoxifen. Dat middel legt als het ware een schild rond tumorcellen, zodat die ongevoelig worden voor het hormoon dat hen voedt en doet groeien en uitzaaien.

Minimum

Uit eerder onderzoek is gebleken dat patiënten een spiegel van minimaal 16 nmol/l endoxifen in hun bloed moeten hebben, wil het middel afdoende goed zijn werk kunnen doen. Endoxifen is de werkzame stof die overblijft nadat de lever tamoxifen heeft afgebroken. Door kurkuma zakte de hoeveelheid werkzame stof bij enkele vrouwen tot op of onder deze grenswaarde, wat dus mogelijk het verschil kan maken tussen wel of geen effectieve anti-kanker behandeling.

48 procent

Bij de meerderheid van de zestien deelneemsters aan de studie bleven de spiegels boven de minimaal noodzakelijke waarden. Bij drie van de vrouwen nam de spiegel echter met meer dan 30 procent af, bij één patiënte met 48 procent.

Hippe superfoods

Onderzoekers uit de groep van Mathijssen onderzoeken de wisselwerking tussen supplementen en kankermedicijnen. 'Een op de vijf mensen slikt voedings- of kruidensupplementen', zegt arts-onderzoeker Koen Hussaarts. 'Gezonde voeding en superfoods zijn hip. Vaak denken we bij dit soort supplementen: baat het niet dan schaadt het niet. Maar dat is dus niet per definitie waar.'