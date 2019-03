Behandeling hartinfarct verbetert in Oost-Achterhoek

Bij mensen met een hartinfarct telt elke seconde. Vanaf 1 april kunnen patiënten uit de Oost-Achterhoek direct met de ambulance naar het St. Agnes-Hospital in Bocholt. Dit gebeurt als dit dichterbij is dan een Nederlands ziekenhuis. Groot voordeel is dat de aanrijtijd korter is, een patiënt sneller in het ziekenhuis is en zo snel mogelijk de medische zorg krijgt die nodig is. Deze afspraak is gemaakt binnen Netwerk Acute Zorg Euregio waar het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) onderdeel van uitmaakt.

Dit nieuwe initiatief is een samenwerking tussen organisaties die vallen binnen Netwerk Acute Zorg Euregio: het SKB, het St. Agnes-Hospital van Klinikverbund Westmünsterland, ambulance-organisatie Witte Kruis, Westmünsterland Kreis Borken en zorgverzekeraar Menzis. Met deze Duits-Nederlandse samenwerkingsafspraak verbetert de bereikbaarheid en beschikbaarheid van acute zorg voor hartpatiënten in de gemeenten Aalten, Dinxperlo, Winterswijk en delen van Oost-Gelre en de Oude-IJsselstreek

Gezondheidswinst

Patiënten met pijn op de borst worden in de huidige situatie thuis of in de ambulance direct beoordeeld. Is er sprake is van een hartinfarct en hebben zij direct een dotterbehandeling nodig? Dan gaan zij rechtstreeks naar MST in Enschede of Rijnstate in Arnhem. In de nieuwe situatie is het St. Agnes-Hospital een extra snelle mogelijkheid. Met toestemming van de patiënt rijdt de ambulance rechtstreeks naar Bocholt als dit sneller is. Dit levert tijdswinst en dus gezondheidswinst op. Hartinfarcten kunnen levensbedreigend zijn. Hoe sneller iemand medische hulp krijgt, hoe beter.

Noodzakelijke zorg volgens Nederlandse kwaliteitseisen

Het St. Agnes-Hospital biedt alle noodzakelijke onderzoeken en behandelingen volgens de Nederlandse kwaliteitsstandaarden. Voor cardiochirurgie werkt het St. Agnes-Hospital net als het SKB samen met het Thorax Centrum Twente van MST. Patiënten krijgen informatie over de behandeling en het vervolg in het Nederlands. Na de behandeling gaan patiënten weer terug naar het ziekenhuis in Nederland.

Vergoeding door zorgverzekeraar

De kosten van vervoer naar het St. Agnes-Hospital, de noodzakelijke onderzoeken en behandeling worden vergoed door de zorgverzekeraar van de patiënt.