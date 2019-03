Artsen zien veel nadelen aan permanente fillers

Fillers

Fillers zijn vulmaterialen die om een medische of schoonheidsreden via een injectie worden aangebracht in het lichaam. Behandelingen met permanente fillers hebben een grotere kans op ernstige bijwerkingen dan behandelingen met niet-permanente fillers. Een voorbeeld van een bijwerking is ernstige, terugkerende ontstekingen.

Verboden

Permanente fillers mogen sinds 2015 niet meer gebruikt worden om schoonheidsredenen. Ze mogen nog wel gebruikt worden om schade aan het lichaam te herstellen. Bijvoorbeeld als die schade door een ongeluk is ontstaan. Dit heet reconstructieve toepassing.

Het onderzoek

In opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzocht het RIVM welke fillers in welke situatie gebruikt mogen worden. Daarvoor zocht het RIVM uit welke fillers als permanent worden gezien. De onderzoekers keken ook wanneer gebruik van een filler reconstructief is. Hiervoor interviewde het RIVM wetenschappelijke verenigingen van artsen en deed literatuuronderzoek.