Berkenpollenseizoen piekt

Hierdoor neemt de hoeveelheid pollen in de lucht komende week flink toe. De kans op hooikoorts door berkenpollen is dan ook groot.

Uit pollentellingen van het LUMC van afgelopen week blijkt dat het berkenpollenseizoen volop is begonnen. Van de boomsoorten is de berk de grootste veroorzaker van hooikoorts. De berk verspreidt sterk allergeen pollen. Door het mooie weer neemt de kans op overlast komende week verder toe. Volgens de verwachting van Weeronline blijft het komende week vaak droog, waardoor de concentratie pollen in de lucht flink toeneemt. Tijdens warme en zonnige dagdelen produceren de katjes van de berk veel pollen. Bovendien wordt met wind uit richtingen tussen zuid en noordoost veel pollen aangevoerd uit België en Duitsland.