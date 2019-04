Verzekerden wisselen van zorgverzekeraar vanwege hoogte premie

In 2019 geeft 8% van de verzekerden aan te zijn overgestapt van zorgverzekeraar. Ontevredenheid over de hoogte van de totale premie is, net als in de vorige jaren, de meest genoemde reden om over te stappen van zorgverzekeraar. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.

Verzekerdenmobiliteit is een belangrijke pijler in het Nederlandse zorgstelsel. Indien een verzekerde ontevreden is over de prijs en/of kwaliteit of als een andere zorgverzekeraar een beter passend pakket te bieden heeft, kunnen verzekerden overstappen. Het idee hierachter is dat zorgverzekeraars op deze manier gestimuleerd worden om iedereen een passend zorgaanbod te bieden tegen een scherpe prijs.

Percentage overstappers stabiel

Vanaf 2011 ligt het percentage verzekerden dat aangeeft te zijn overgestapt tussen de 8% en 10%. Jongeren geven het vaakst aan te wisselen van zorgverzekeraar. In 2019 geeft 13% van de 18- tot 39-jarigen aan te zijn overgestapt van zorgverzekeraar. Van de verzekerden die zijn overgestapt, geeft 29% aan dat ontevredenheid over de premie een reden was om te wisselen.

Barometer Wisselen van zorgverzekeraar

Het Nivel heeft in 2005 de barometer ‘Wisselen van zorgverzekeraar’ opgezet en meet jaarlijks het percentage verzekerden die wisselen van zorgverzekering. Het Nivel onderzoekt ook de redenen om wel of niet over te stappen van zorgverzekeraar.