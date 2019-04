Niet calorieën, maar suikers en alcohol zorgen voor toename levervet

Zoekt u een gezonder alternatief voor alcohol? Dan is een cola of een alcoholvrij biertje niet direct aan te raden. Alcohol en suikerhoudende dranken worden namelijk even sterk geassocieerd met een toename van levervet. Een glas melk, koffie en thee lijken betere opties. Dit blijkt uit een NEO-studie onder leiding van Esther van Eekelen van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), waarvan de resultaten deze week zijn gepubliceerd in het Journal of Nutrition.

Drankjes en levervet

Van Eekelen deed samen met collega’s bij 1966 mensen onderzoek naar het verband tussen alcoholische en non-alcoholische dranken en levervet. In het onderzoek is rekening gehouden met verschillende alcoholpercentages en het aantal calorieën per drankje. Uit de resultaten blijkt dat het drinken van alcohol en suikers beide zorgen voor leververvetting.

Toename ophoping levervet

Wel neemt de ophoping van levervet vooral toe naarmate de inname van alcohol stijgt. Ook bij ieder glas frisdrank, sap, of limonade is een verhoging te zien. Het drinken van dranken die geen calorieën bevatten, zoals koffie of thee zonder suiker, gaat juist samen met minder levervet. Het drinken van melk in plaats van alcohol gaat ook samen met minder levervet. De onderzoekers concluderen hierdoor dat het vervangen van alcohol door suikerhoudende dranken niet aangeraden kan worden.

Verhoogd risico op lever-, hart- en vaatziekten

Een vette lever is de belangrijkste oorzaak van chronische leverziekten en verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Ook wordt het gelinkt aan diabetes type 2. Het is daarom belangrijk om een beter inzicht te krijgen in welke voedingsfactoren de vetafzetting in de lever verhogen.