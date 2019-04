Vervroegde vaccinatie beschermt tijdens mazelenepidemie

In 2013-2014 was er een mazelenepidemie in Nederland, vooral in gemeenten met een vaccinatiegraad lager dan 90%. Tijdens de epidemie kregen alle kinderen tussen 6 en 14 maanden in deze gemeenten een extra BMR bof, mazelen,rodehond -vaccinatie aangeboden. Extra wil zeggen naast de gebruikelijke prik op de leeftijd van 14 maanden. Doel van deze vaccinatie was om kinderen al op een jongere leeftijd te beschermen tegen mazelen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzocht de afweerreactie na deze vervroegde extra BMR-vaccinatie en na de gebruikelijke BMR-vaccinatie.