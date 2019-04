Ruim 1 op 5 vraagt herhaalrecept online aan

Van de volwassen Nederlanders heeft 22 procent in 2018 via internet een herhaalrecept aangevraagd bij de huisarts. Het maken van een afspraak online doet iets meer dan 1 op de 10 volwassenen. Weinig mensen hebben de huisarts via een videoverbinding gesproken over gezondheidsklachten of zeggen bereid te zijn dit in de toekomst wel te doen. Dit blijkt uit het onderzoek Belevingen van het CBS.

Onder eHealth worden online toepassingen verstaan die de gezondheid of gezondheidszorg ondersteunen. In het onderzoek Belevingen is in 2018 het gebruik van specifieke eHealth-toepassingen gemeten en zijn de meningen over dit onderwerp gepeild.

Online herhaalrecept niet altijd mogelijk

Van de ondervraagden gaf bijna de helft aan dat het mogelijk was om via internet bij de huisarts een herhaalrecept aan te vragen, een derde wist niet of het kon. Van de groep die deze mogelijkheid heeft, zei 45 procent dit ook wel eens te doen. Omgerekend is dit 22 procent van de volwassen bevolking.

Indien het mogelijk is om een online herhaalrecept aan te vragen, maakt meer dan 50 procent van de 55- tot 75-jarigen hier gebruik van, bij de 55-minners ligt dit tussen de 33 en 41 procent.

Twee derde denkt wel online herhaalrecepten aan te gaan vragen

Van de volwassenen die niet de mogelijkheid hebben om herhaalrecepten aan te vragen, niet weten of dat kan, of er nog geen gebruik van hebben gemaakt, zegt bijna twee derde bereid te zijn dit in de toekomst wel te doen. De bereidheid is lager naarmate mensen ouder zijn. Met 26 procent zeggen mensen van 75 jaar of ouder het minst vaak dat zij bereid zijn om in de toekomst online een herhaalrecept aan te vragen.

Ouderen en vrouwen geven minder vaak aan bereid te zijn om verschillende eHealth-toepassingen in de toekomst te gebruiken. Tegelijkertijd geeft een groter aandeel van deze groepen aan al van deze toepassingen gebruik te maken.

Vrouwen maken vaker online afspraak met huisarts

Bijna vier op de tien volwassenen zeggen via internet een afspraak met de huisarts te kunnen maken. Ongeveer een derde van deze groep maakt hier ook gebruik van. Dit is 12 procent van alle volwassenen. Vrouwen maken vaker (36 procent) via internet een afspraak met de huisarts dan mannen (29 procent) als deze mogelijkheid er is.

Bijna twee derde bereid om online afspraken te gaan maken

In totaal is 64 procent van de mensen die online geen afspraken met de huisarts maken of deze niet kunnen maken, bereid dit in de toekomst wel te doen. Een op de vijf geeft aan dit niet te gaan doen en de overige 16 procent houdt de mogelijkheid open en zou het in de toekomst misschien wel gaan doen. Mannen (69 procent) en hoogopgeleiden (77 procent) zijn vaker bereid om online afspraken te maken dan vrouwen en laagopgeleiden (60 procent en 45 procent).