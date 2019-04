Zonadvies warme Paasdagen

Met het zonnige paasweekend voor de deur adviseert KWF mensen om zich goed tegen de zon te beschermen. Omdat het nog vroeg in het jaar is en de huid nog niet gewend is aan veel zon, is ook bij deze voorjaarszon het advies om iedere twee uur goed en dik te smeren met minimaal factor 30. Daarnaast is het beter om tussen 12.00 uur en 15.00 uur in de schaduw te blijven.

KWF UV Radar

KWF biedt actueel zonadvies via een speciale app. Hierin wordt de verwachte en actuele zonkracht per dag aangegeven. “Ons advies is om vanaf zonkracht 3 iedere twee uur te smeren. Voor zondag en maandag wordt zonkracht 5 verwacht,” legt Mischa Stubenitsky van KWF uit.

De app geeft op basis van je huidtype, welke met een test wordt bepaald, en de actuele zonkracht een persoonlijk zonadvies. De KWF UV radar is te vinden in de appstore.

Kinderen

Voor kinderen geldt dat je die in de zonnige perioden altijd in moet smeren met minimaal factor 30, en dit iedere 2 uur moet herhalen. Kinderen tot 1 jaar moeten volledig uit de zon worden gehouden. Daarnaast is het goed om kinderen ook een petje op te doen en eventueel een shirt met lange mouwen aan te trekken om ze op deze manier extra te beschermen tegen de zon.



KWF Kankerbestrijding wil bij deze zonnige dagen iedereen alert maken op de gevaren van zonverbranding. Zonverbranding op jonge leeftijd vergroot het risico op huidkanker op latere leeftijd. Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland, met ruim 61.000 diagnoses per jaar.