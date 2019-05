Afvallen met shakes: is dat een goed idee?

Populaire methode

Shakes zijn een populaire methode om gewicht mee te verliezen. Is dit de juiste methode? Daar gaan we in dit artikel dieper op in.

In balans zijn

Het grote nadeel van gewicht verliezen met shakes, zit hem in het beperkte aantal vitamines, mineralen en vezels dat je binnenkrijgt. Als je kiest voor een gezonde levensstijl is het belangrijk om in balans te zijn. Zo kan jouw darmflora optimaal functioneren en is de kans klein dat je met problemen als obstipatie te maken krijgt. Door gewicht te verliezen met shakes, is de kans groot dat je essentiële voedingsstoffen mist.

Werkt afvallen met shakes?

Wanneer je gewicht gaat verliezen met shakes, is de kans groot dat dit voor gewichtsverlies zorgt. Dit zit hem met name in de afname wat betreft het aantal koolhydraten. Door te minderen met koolhydraten, kun je gemakkelijk gewicht verliezen. De vraag is of je dit niet beter op een andere manier kunt doen. Het antwoord daarop is positief. Gewichtsverlies kan op een gezondere en meer verantwoorde manier.

Het principe van shakes in een gezond dieet

Het principe van shakes is niet verkeerd, door op een gedisciplineerde manier, een vast voedingspatroon te volgen, wordt er gewichtsverlies bereikt. Echter kun je dit beter op een andere manier doen. Door middel van gevarieerde voeding en minder koolhydraten, kun je gewicht verliezen en tegelijk een gezonde levensstijl hanteren. Door het volgen van een strikt dieet met zogenaamde weekmenu’s, zou je hetzelfde resultaat met een gezonder alternatief kunnen bereiken.

Hoe volg je een gezond dieet?

Er zijn tal van diëten die je kunt volgen. Wanneer je een dieet volgt, is het belangrijk dat dit dieet minstens aan de volgende criteria voldoet:

● Kies voor een dieet dat uit genoeg voedingswaarde bestaat. Er zijn steeds meer diëten waarbij een eenzijdige manieren van eten gehanteerd wordt. Met dit soort diëten is het lastig om tot een gezonde levensstijl te komen. Vaak ontbreken er gezonde vetten, eiwitten, vitamines en mineralen. Iets waardoor jouw lichaam zal lijden onder het dieet dat je volgt.

● Kies voor een dieet waarbij jouw lichaam over voldoende energie beschikt. Iedereen heeft een bepaalde energiebehoefte, wanneer je gewicht wilt verliezen is het belangrijk om hier iets onder te zitten. Ga voor een dieet waarbij je gedurende de dag nog steeds voldoende binnenkrijgt om je goed te voelen. Zo is de kans klein dat je moe en futloos wordt en is de kans groot dat je het dieet volhoudt.

● Kies voor een dieet dat zich op de lange termijn focust. Door iedere maand een aantal kilo af te vallen, kan het lichaam wennen aan een nieuw gewicht. Gaat dit te snel? Dan is het lastig om aan te passen en is de kans groot dat je weer op het oude gewicht komt.

Wil je meer houvast en begeleiding? Dan kun je overwegen een diëtist in te schakelen. Daarnaast kun je op gezondheidswebsites als HappyHealthy.nl allerlei recepten en voedingslijsten vinden. Ook prettig wanneer je met een verantwoord dieet aan de slag gaat.