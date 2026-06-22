Nieuwe kansrijke beroepen: dierenartsassistent, budgetconsulent en verkoopmedewerker tweedehands

UWV brengt jaarlijks in kaart welke beroepen goede kansen bieden. Ontwikkelingen in de bouw, toename van het aantal huisdieren en AI hebben dit jaar invloed op de lijst met kansrijke beroepen. Vooral nieuwe beroepen in de bouw vallen op, zoals metselaars en voegers, mede door toenemende nieuwbouw. Daarnaast groeit de vraag naar onder meer dierenartsassistenten, budgetconsulenten en facilitair managers. De nieuwste lijst met daarop ruim 300 beroepen laat zien dat veel beroepen structureel gevraagd blijven, maar ook dat er ieder jaar nieuwe beroepen bijkomen en andere juist minder perspectief krijgen.

Stef Molleman, arbeidsmarktadviseur bij UWV: ‘De lijst biedt perspectief aan iedereen die zich wil oriënteren op nieuw https://www.uwv.nl/nl/arbeidsmarktinformatie/kansen-beroep/kansrijke-beroepenwerk, we bieden inzicht in beroepen met goede én slechte baankansen.’

Bouw

Hoewel er altijd al veel werk was in de bouw, zijn er door drie belangrijke ontwikkelingen veel nieuwe kansrijke beroepen in de bouw bijgekomen. Molleman: ‘Door de aantrekkende nieuwbouw, het uitbreiden van het elektriciteitsnet en het noodzakelijk onderhoud van bruggen en wegen zijn beroepen als metselaars, wegenbouwmachinisten en hulpkrachten in de bouw kansrijk geworden.’

Meer huisdieren en meer problematische schulden

Sinds de coronapandemie zijn steeds meer mensen een huisdier gaan nemen. Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens heeft inmiddels een huisdier. Dierenartsen en dierenwinkels hebben het daarom druk. Dat betekent goede baankansen voor dierenartsassistenten en verkoopmedewerkers dier en dierartikelen. Ook zijn er veel mensen met problematische schulden. Naast bewindvoerders zijn nu ook budgetconsulenten/schuldhulpverleners kansrijk geworden.

Winkelstraat blijft in trek

Ook zijn er goede baankansen voor bedrijfsleiders van onder andere modezaken en juweliers. ‘Daarnaast is het tweedehands segment erg populair geworden,’ vertelt Molleman. ‘Zo is het aantal tweedehandskleding winkels flink tegenomen. Naast online platforms zijn ook fysieke winkels in trek. Overal poppen 'vintage stores' op. Daardoor zijn er goede kansen voor de verkoopmedewerker tweedehandsartikelen.’

AI-ontwikkelingen

Ook verdwijnen er ieder jaar beroepen van de lijst. Dat komt bijvoorbeeld doordat de vraag naar personeel is afgenomen of dat een beroep populairder is geworden onder werkzoekenden. Zo had AI al negatieve invloed op de baankansen van grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. Molleman: ‘Nu zijn ook de kansen afgenomen in de klantcontact- en reclamewereld waar taken deels door AI overgenomen kunnen worden. Naast dat taal- en creatieve beroepen kwetsbaar zijn, is er ook minder werk voor accountmanagers in de reclame doordat opdrachten kunnen opdrogen. Wat betreft klantcontact nemen AI-gestuurde chatbots een deel van het werk over.’

Bekijk kansrijke beroepen met beroepskeuze

Molleman: ‘De meeste beroepen op de lijst zijn al jarenlang kansrijk. De verwachting is dat veel van deze beroepen dat ook nog blijven. Het gaat bijvoorbeeld vaak om beroepen in de bouw, transport, zorg en horeca.’

Werkzoekenden kunnen beroepen met veel kans op werk vinden via de beroepskeuzehulp van UWV. Met de online tool Beroepskeuze kunnen zij een passend beroep vinden in de eigen regio. Ook kunnen werkzoekenden ontdekken welke kansrijke beroepen vergelijkbaar zijn met het huidige beroep, en welke beroepen aansluiten bij hun kwaliteiten en vaardigheden. Ga naar de pagina Beroepskeuze. Of bezoek Werkcentrum.nl, daar vind je informatie over waar je terecht kunt met vragen in jouw regio.

Bekijk hier de kansrijke en minst kansrijke beroepen.

