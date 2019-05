Invriezen filet americain leidt tot daling ziektelast, zorgkosten en kosten voor speciaal onderwijs

Dit leidt tot een daling van de ziektelast van toxoplasmose, een daling van zorgkosten, kosten van speciaal onderwijs en kosten door productiviteitsverliezen. Dat blijkt uit een RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoek dat is gepubliceerd in een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.

Toxoplasmose kan het gevolg zijn van het eten van rauwe vleesproducten en dan vooral filet americain. Deze infectie geeft bij het merendeel van de geïnfecteerde mensen weinig klachten maar kan bij mensen met een ernstig onderliggend lijden zoals kanker, de ziekte van Crohn, orgaantransplantaties en bij zwangere vrouwen ernstige gevolgen hebben. Bij deze laatste groep kan toxoplasmose leiden tot miskramen, vroeggeboorten en aangeboren hersen- en oogafwijkingen bij het kind. Ongeveer 750 mensen worden jaarlijks ziek vanwege toxoplasmose waarbij het bij iets minder dan de helft gaat om aangeboren afwijkingen. Circa 50% van de ziektegevallen wordt toegeschreven aan het eten van vleesproducten.

Netto opbrengst tussen 10 en 30 miljoen

Het RIVM heeft een maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt van de interventie om standaard risicovolle vleesproducten in te vriezen. Vooral het invriezen van filet americain is gunstig omdat consumptie van dit vleesproduct een van de belangrijkste risico’s is op het krijgen van toxoplasmose door het eten van vlees. Zo blijkt uit eerder gepubliceerd onderzoek van het RIVM. De kosten van de interventie (hoger stroomverbruik om het vleesproduct af te koelen) zijn veel minder dan de opbrengsten. De netto opbrengsten zijn naar schatting 10 tot 30 miljoen euro per jaar, waarbij het overgrote deel van de opbrengsten schuilt in verbeterde kwaliteit van leven doordat de chronische gevolgen van toxoplasmose vermeden worden.