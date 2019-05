Patiënten herstellen sneller na darmoperatie door nieuwe manier van behandelen in Reinier de Graaf ziekenhuis

Patiënten met darmkanker die behandeld worden volgens de ERAS-methode (Enhanced Recovery After Surgery) hebben minder complicaties, herstellen sneller en liggen gemiddeld 2,5 dag korter in het ziekenhuis.

Dit blijkt uit de eerste resultaten van het Reinier de Graaf ziekenhuis, die deze methode sinds een paar maanden toepast. ERAS is een wetenschappelijk onderzochte, nieuwe manier van behandelen waardoor patiënten na een operatie sneller fit en mobiel zijn. Het Delftse ziekenhuis is het enige ziekenhuis in de provincie Zuid-Holland met het internationaal erkende certificaat ‘ERAS Qualified Center.’

Sinds december 2018 zet Reinier de Graaf de ERAS-methode in bij darmoperaties. Hierdoor liggen patiënten gemiddeld 2,5 dag korter in het ziekenhuis en is het aantal patiënten dat zich na de operatie misselijk voelt met 40 procent gedaald. Ook is het aantal patiënten dat binnen 12 uur na de ingreep mobiel is, gestegen van 44 procent naar 93 procent. Het effect van de ERAS-methode werd gemeten onder 58 patiënten die van 1 januari 2019 tot en met 1 mei 2019 een darmoperatie ondergingen.

Zorgverleners van Reinier de Graaf zetten de ERAS-methode op verschillende momenten voorafgaand, tijdens en na een darmoperatie in. Zo worden patiënten gestimuleerd om zo fit mogelijk de operatie in te gaan, zodat het herstel daarna beter verloopt. Dit kan onder meer door (tijdelijk) te stoppen met roken en drinken van alcohol. Ook door goed en gezond te eten en meer te bewegen. Daarnaast richten de chirurgen zich op het beperken van weefselschade, door bijvoorbeeld de incisie zo klein mogelijk te houden. De anesthesiologen hebben een belangrijke rol in het optimaliseren van pijnstilling, vochtbeleid en het niet misselijk zijn na de operatie. Na de operatie wordt de patiënt door de afdeling en de fysiotherapeuten gestimuleerd om snel weer in beweging te komen om zo het herstel te bevorderen. De patiënt houdt daarbij zo veel mogelijk zelf de regie. Het doel is om snel weer in het eigen ritme te komen.

Anesthesist Dick Cornelisse is coördinator van ERAS in Reinier de Graaf. “ERAS vergt een nieuwe manier van werken. Zo voeren we het programma uit met een multidisciplinair team. De chirurg, anesthesist, verpleegkundige, diëtist en fysiotherapeut overleggen samen en leggen resultaten vast. Het meten van de effecten is een belangrijk onderdeel. Zo kunnen we snel bijsturen als het nodig is en onze patiënten de allerbeste zorg geven. We zijn erg blij met de tot nu behaalde resultaten. ERAS verbetert de kwaliteit van zorg voor onze patiënten. We willen deze methode daarom ook inzetten binnen andere specialismen van ons ziekenhuis, zoals urologie en gynaecologie.”