Nederlanders vertrouwen hun eigen medicijnen

Nederlanders geven hun vertrouwen in hun eigen medicijnen het rapportcijfer 7,9. Slechts drie procent zegt onvoldoende vertrouwen in de eigen medicijnen te hebben. De belangrijkste factoren die volgens hen invloed hebben op het vertrouwen zijn de werkzaamheid van medicijnen en de mate waarin de arts of apotheker de patiënt informeert over de medicijnen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

In de media verschijnen veel berichten over medicijnen. Berichten over tekorten, vervuiling van medicijnen en hoge prijzen kunnen gevolgen hebben voor het vertrouwen in medicijnen. Het gebrek aan vertrouwen in medicijnen en in het gezondheidszorgsysteem kan het gebruik van medicijnen negatief beïnvloeden. Uit Nivel-onderzoek blijkt dat burgers vertrouwen hebben in medicijnen: het vertrouwen in medicijnen in het algemeen scoort een ruime voldoende (7,1) en het vertrouwen in eigen medicijnen scoort nog hoger (7,9). Generieke medicijnen genieten iets minder vertrouwen.

Nederlanders hebben vertrouwen in hun eigen medicijnen

Ruim driekwart van de burgers blijkt ook vertrouwen te hebben in de manier waarop de medicijnvoorziening plaatsvindt. Zij hebben met name vertrouwen in het onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van medicijnen, in de kwaliteit van medicijnen en in de eisen voor toelating tot de markt. Een kwart van de burgers geeft tegelijkertijd aan weinig vertrouwen te hebben in de controle op medicijnen en de beschikbaarheid ervan. Bij een derde van de burgers ten slotte is er maar weinig vertrouwen dat zij het best passende medicijn krijgen voorgeschreven.

Vertrouwen informatieverstrekking door zorgverleners hoog

Het vertrouwen in artsen en apothekers als bron voor informatie over medicijnen is heel hoog. Ook de bijsluiter wordt door zeven op de tien mensen genoemd als betrouwbare informatiebron. Medicijninformatie op internet en met name sociale media krijgt daarentegen weinig vertrouwen. Opvallend is dat ook het vertrouwen in drogisten als informatiebron voor zelfzorgmedicijnen relatief laag is.

Vervolgacties om vertrouwen verder te verhogen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gaat in de komende periode met partijen in gesprek over de uitkomsten van het onderzoek om verbeterpunten te bespreken. Ook de jaarlijkse Collegedag in juni staat in het teken van vertrouwen in medicijnen.