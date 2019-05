€75 miljoen voor digitale gegevensuitwisseling huisartsen en patiënten

Per 1 juli 2020 is het voor alle zorgverleners van Nederland wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage te bieden in hun medische gegevens. Zo kunnen patiënten hun eigen medische gegevens veilig digitaal inzien en beheren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een subsidie van 75 miljoen euro beschikbaar gesteld om huisartsen ondersteuning te bieden om dit mogelijk te maken.

Minister Bruno Bruins: “Mijn wens is dat patiënten zelf hun medische gegevens kunnen inzien ook elektronisch. En natuurlijk is daarbij het veilig uitwisselen met het oog op de privacy van groot belang. Het doel hiervan is natuurlijk dat de huisarts meer tijd over heeft voor de patiënt’’.

Omdat 1 juli 2020 dichtbij komt, is een belangrijke stap gezet om de verplichte digitale gegevensuitwisseling tussen huisartsen en hun patiënten mogelijk te maken. De subsidie ondersteunt huisartsen in Nederland om online inzage van medische gegevens op een veilige en inzichtelijke manier in hun praktijk in werking te stellen. Huisartsen met ervaring met elektronische inzage geven aan dit een fijne verdieping te vinden van het contact tussen hen en de patiënten. Het voordeel is bovendien dat vragenlijsten al vooraf ingevuld kunnen worden, patiënten aan zelfmetingen kunnen doen en het gesprek in de spreekkamer meteen de diepte in kan gaan.

Als je aan een chronische ziekte lijdt kan elektronische inzage uitkomst bieden. Zo weet je precies wat je zelf kan doen en waarbij je juist hulp nodig hebt. Dankzij de subsidie kunnen de ICT-systemen geschikt worden gemaakt, huisartsen opgeleid en patiënten voorgelicht. OPEN (het programma dat huisartsen ondersteunt) werkt samen met expertisecentrum Pharos, zodat alle inzichtelijke medische informatie toegankelijk is voor laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

LHV-bestuurder Carin Littooij: “Met OPEN willen NHG, InEen en LHV zorgen dat alle huisartsen kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting en dat patiënten elektronische inzage kunnen krijgen in hun eigen gezondheidsgegevens. De subsidie vanuit VWS geeft ons de kans om huisartsen zo goed mogelijk te ondersteunen bij de implementatie in de praktijk en om de technische randvoorwaarden die nodig zijn voor hen te regelen.”

OPEN maakt onderdeel uit van de Versnellingsprogramma’s Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). Deze landelijke programma’s hebben een belangrijke plek gekregen in de hoofdlijnenakkoorden en helpen om klaar te zijn voor digitale gegevensuitwisseling van medische gegevens.