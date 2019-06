Reisadvies zikavirus aangepast

Op dit moment is het risico op een besmetting met het zikavirus in Zuid- en Midden-Amerika laag. Het RIVM raad zwangere vrouwen daarom niet langer af om naar deze gebieden af te reizen. Dit geldt ook voor vrouwen die zwanger willen worden. Reizen naar deze gebieden blijft risicovol voor zwangere vrouwen. Daarom is het belangrijk dat ze zich via een deskundige informeren, voor ze besluiten zo’n reis te maken.

Zikavirus en gezondheid

Sinds 2015 gold voor zwangere vrouwen het advies om af te zien van reizen naar Zuid- en Midden-Amerika vanwege het zikavirus. Vrouwen met een zwangerschapswens werd geadviseerd de zwangerschap uit te stellen. Besmetting met het zikavirus tijdens de zwangerschap kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Bij 6% van deze kinderen komen aangeboren afwijkingen als microcefalie vaker voor. Vanaf 2015 was er een grote uitbraak van het zikavirus in Zuid- en Midden-Amerika (en in het Caribisch gebied). Daarom werd reizen naar deze gebieden strikt afgeraden voor vrouwen die zwanger zijn en zwanger willen worden. Nu het zikavirus niet meer veel voorkomt in Zuid- en Midden-Amerika is het reisadvies aangepast.

Beschermen tegen muggen

Zikavirus komt nog heel soms voor in Zuid- en Midden-Amerika. Mensen raken besmet met het zikavirus door gelekoortsmuggen. Muggen in deze landen kunnen ook andere ziekten verspreiden. Het is daarom altijd verstandig om goede anti-muggenmaatregelen te nemen in deze landen.