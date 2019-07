Hoge bloeddruk te behandelen bij patiënten met Alzheimer

Algemeen wordt aangenomen dat een hoge bloeddruk bij oudere mensen met dementie beter niet kan worden behandeld. Dat zou de bloedtoevoer naar de hersenen alleen maar verder kunnen verminderen. Dit idee klopt niet, schrijven onderzoekers van het Radboudumc in een artikel in het vakblad Hypertension. Ze onderzochten in een groep patiënten het effect van een bloeddrukverlager en zagen geen daling van de bloedtoevoer. In de hippocampus, een gebied in de hersenen dat betrokken is bij geheugen en oriëntatie, neemt de bloedtoevoer zelfs toe.

Oudere mensen hebben meer kans op een slechtere doorbloeding van de hersenen. Hun bloedvaten zijn op die leeftijd meestal wat stijver en nauwer geworden. In dat verband wordt hoge bloeddruk bij (demente) ouderen vaak niet behandeld. De gedachte is, dat een wat verhoogde bloeddruk mogelijk bijdraagt aan een betere doorbloeding – en dus beter functioneren - van de hersenen.

Individuele aanpak

Aan de andere kant kleven er ook gevaren aan een langdurig hogere bloeddruk. “Het kan leiden tot hartfalen, hartinfarct, herseninfarct of hersenbloeding”, zegt geriater Jurgen Claassen van het Radboudumc. “Bovendien draagt het via slecht functionerende bloedvaten soms bij aan het ontstaan van dementie. Bij patiënten met Alzheimer of dementie moet daarom genuanceerd en per individu naar de beste aanpak worden gezocht.”

Bloedtoevoer daalt niet

Om te kijken wat de aanpak van hoge bloeddruk precies voor effecten heeft, onderzochten Claassen en collega’s onderzochten het effect van een bloeddrukverlager (nilvadipine) bij bijna zestig patiënten met Alzheimer en hoge bloeddruk. De helft kreeg de bloeddrukverlager, de ander helft niet. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was ruim zeventig jaar. Claassen: “We wilden weten of door het verlagen van de bloeddruk door het medicijn, de normale toevoer van bloed naar de hersenen zou verminderen. En of de bloedvaten zich goed konden blijven aanpassen aan een snel veranderende bloeddruk, bijvoorbeeld bij het opstaan uit bed.”

Hippocampus sterker doorbloed

Het onderzoek laat zien dat bij een verlaging van de bloeddruk de toevoer van bloed naar de hersenen níet verminderde en de bloedvaten hun aanpassingsvermogen behielden. Claassen: “Opmerkelijk genoeg zagen we dat de bloedtoevoer naar de hippocampus, een gebied in de hersenen dat belangrijk is voor het geheugen en de oriëntatie, zelfs met twintig procent toenam. Voor mensen met Alzheimer, of meer algemeen dementie, is dat misschien wel gunstig. Dat is een interessante uitkomst die verder onderzoek verdient. Verder kunnen we op basis van dit onderzoek stellen dat oudere patiënten met Alzheimer géén hoge bloeddruk nodig hebben om hun hersenen goed doorbloed te houden. Dat is een mythe. Bloeddrukverlagers kunnen in overleg met de behandeld arts dus overwogen worden.”