Techniek die kankercellen laat oplichten tijdens operatie blijkt succesvol

Beter opsporen

Chirurgen kunnen kwaadaardige cellen hierdoor beter opsporen en nauwkeurig verwijderen. Inmiddels is de eerste behandeling van de Fase III studie met de fluorescerende contrastvloeistof SGM-101 succesvol uitgevoerd. De behandeling wordt binnenkort wereldwijd bij 300 darmkankerpatiënten toegepast.

SMG-101

De tumor-specifieke marker SMG-101 wordt voor de operatie ingespoten bij patiënten met endeldarmkanker. Met behulp van een fluorescentiecamera kan vervolgens worden gezien waar de kankercellen zich bevinden. Door de oplichtende cellen kunnen artsen meer kwaadaardig weefsel weghalen. Eerder was dit niet mogelijk omdat het verschil tussen gezond- en tumorweefsel tijdens een operatie met het blote oog erg moeilijk te zien is. Pas na de operatie kan echt worden nagegaan of het tumorweefsel compleet is weggehaald.

Betere klinische uitkomsten

De nieuwe techniek moet zorgen voor een verbetering van de kankerchirurgie en daarmee gelijk voor betere klinische uitkomsten voor patiënten. 'Kankeroperaties kunnen een dramatische impact hebben op de prognose van een patiënt. Het verwijderen van kwaadaardig weefsel is van cruciaal belang voor een succesvolle behandeling en goed herstel van de patiënt', vertelt hoofdonderzoeker en chirurg dr. Alexander Vahrmeijer van het LUMC.

Kleine metastatische knobbeltjes

'Deze vorm van fluorescentie geleide chirurgie is een opwindende nieuwe benadering die de chirurg real-time in staat stelt om onderscheid te maken tussen gezond- en tumorweefsel. Door deze techniek kunnen zelfs kleine metastatische knobbeltjes die voor het oog onzichtbaar zijn worden gedetecteerd', vervolgt Vahrmeijer. Nieuwe vormen die de detectie van kwaadaardig weefsel vergemakkelijken zijn volgens hem zwaar nodig. 'Per jaar worden er 400.000 nieuwe gevallen gediagnosticeerd van darmkanker. We kijken daarom vol verwachting uit naar de resultaten van deze studie en hoe deze kunnen bijdragen aan betere behandelresultaten.'

Onderzoek naar fluoriderende kankercellen

Sinds een paar jaar wordt er in drie Nederlandse ziekenhuizen onderzoek gedaan naar beeldgeleide chirurgie voor de opsporing van dikke darm tumoren met SGM-101. Het gaat om het LUMC, het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven in samenwerking met het Centre for Human Drug Research (CHDR). Het onderzoek zit inmiddels in fase 3. De voorlopige klinische gegevens van deze studie worden uiterlijke verwacht in 2021.