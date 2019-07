Allergievrije honden en katten bestaan niet

Honden en katten die geen allergische reacties geven, bestaan niet

Honden- en kattenrassen die niet verharen of weinig tot geen haar hebben, krijgen ten onrechte het label “hypoallergeen”. De vakgroep Allergologie, het overkoepelend orgaan van de Nederlandse allergie- en immunologiespecialisten, maakt zich grote zorgen. Wetenschappelijke onderzoek toont namelijk aan dat de claim ‘hypoallergeen dier’ onzin is. De dieren wekken wel degelijk allergische reacties op. De allergieën worden veroorzaakt worden door eiwitten in speekselklieren, talgklieren en alle andere lichaamssappen, niet door allergenen uit de vacht.

Allergie zit ‘m niet in de vacht

Hypoallergene dieren blijken net zo veel allergenen in hun omgeving rond te strooien als gewone huisdieren. Het is daarom niet zinvol om een kaal dier of een dier met een speciale vacht te kopen. Specialist allergologie dr. De Groot: “Helaas zien we in onze praktijken veel patiënten die na de aanschaf van een (soms peperdure) hypoallergene hond of kat deze met veel verdriet weer moeten wegdoen vanwege forse allergische klachten”

Ook de dieren zijn de dupe

Kelly Kessen, als dierenarts verbonden aan Dier&Recht: “Veel van deze rassen zijn ernstig doorgefokt en lijden aan een groot aantal erfelijke aandoeningen. Een kat zonder vacht is vatbaar voor allerlei huidaandoeningen en de Labradoodle wordt geteisterd door inteelt. Ook voor de dieren is het belangrijk dat de hypoallergene mythe wordt doorgeprikt en dat mensen dit soort dieren niet meer aanschaffen.”