Specifieke aandacht voor vrouwen met reuma gerechtvaardigd vanwege zwaardere behandellast

Niet alleen ervaren vrouwen met reuma over het algemeen meer klachten dan mannen. Ook is het verloop van de ziekte bij vrouwen ongunstiger en ondervinden ze meer hinder van de ziekte in het dagelijks leven, zo blijkt uit verschillende studies.

‘Treatment burden’ bij reuma zwaarder voor vrouwen

Onderzocht werd hoe mensen met reumatische aandoeningen de ‘treatment burden’ ofwel ‘behandellast’ beleven, welke aspecten hierin te onderscheiden zijn en of deze beleving verschilt tussen mannen en vrouwen. Er bleken duidelijke verschillen te zijn in ervaren behandellast en in de beleving van de ziekte als geheel, met in alle gevallen meer nadelige gevolgen voor vrouwen: vrouwen rapporteerden meer pijn en meer klachten bij (het toedienen van) medicatie, vrouwen hadden vaker ernstige bijwerkingen, vrouwen waren meer tijd kwijt aan behandeling en konden hun behandeling minder goed combineren met betaald werk of rollen binnen het gezin.

Vrouwen meer behoefte aan informatie en aan gezamenlijke besluitvorming

Ook bleken vrouwen en mannen te verschillen in hun voorkeuren met betrekking tot informatievoorziening en ‘samen beslissen’: Vrouwen hadden behoefte aan meer en specifiekere informatie en wilden ook graag een actievere rol hebben in hun eigen behandeling. Zij ervaarden hierin overigens weinig steun van hun zorgverleners.

Over het onderzoek

Het Nivel voerde – met subsidie van ZonMw – onderzoek uit om een beter begrip te krijgen van de verschillen in klinische presentatie en uitkomsten van reumatische artritis (RA) en andere reumatische aandoeningen, zoals Axial Spondylartritis(AS) of Artritis Psoriatica (AP). Het onderzoek bestond uit uitgebreid literatuuronderzoek, gesprekken met ervaringsdeskundigen en zorgverleners en een online enquête onder patiënten.

Het komende jaar zullen de resultaten van dit project verder worden verspreid onder patiënten en zorgverleners. Hiertoe wordt een ‘Bespreekwijzer’ ontwikkeld, die zorgprofessionals helpt om de zorg voor vrouwen en voor mannen met reuma beter aan te laten sluiten bij hun specifieke behoeften en wensen.