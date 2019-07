'Preventieve borstamputatie blijkt niet nodig voor dragers borstkankergen BRCA2'

UIt onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam blijkt dat deze vrouwen net zo goed hun borsten kunnen behouden en zich elk half jaar laten controleren. Hun overlevingskansen zijn vrijwel even groot. Daarnaast is het ook nog zo dat wanneer er tijdens een controle toch een knobbeltje wordt ontdekt in een vroeg stadium de behandelingen tegenwoordig goed zijn dat vrouwen alsnog kunnen kiezen voor een boerstbesparende operatie. Dit schrijft het AD maandag.

Nog niet eerder overlevingscijfers bekend

Vrouwen die drager zijn van de twee erfelijke genfouten BRCA1 en BRCA2 hebben 60 tot 80 procent kans om borstkanker te krijgen. Vanwege een genfout lanten jaarlijks honderd tot tweehonderd vrouwen hun borsten preventief verwijderen. Het nieuws dat dat niet nodig is kan voor vrouwen die een borstamputatie hebben ondergaan een klap zijn. Onderzoekers zijn zich daarvan terdege bewust, maar geven aan dat er nog niet eerder overlevingscijfers bekend waren. Voor het eerst is een studie gedaan naar de overlevingskansen van deze gendraagsters. In totaal werden bijna drieduizend vrouwen met BRCA1 en BRCA2 gemiddeld tien jaar lang gevolgd. De studie toonde ook dat bij vrouwen met BRCA1 de overlevingskansen groter zijn bij amputatie dan bij verscherpte controle. Maar overlevingskans is voor zowel vrouwen met BRCA1 als voor vrouwen met BRCA2 90 procent.