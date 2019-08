MS-middel Fampyra nu toch in basispakket

Fampyra, een geneesmiddel dat het loopvermogen van MS-patiënten verbetert, wordt per 1 september opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Bruins neemt het advies van het Zorginstituut over, zo meldt hij woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Proefbehandelstrategie

Het Zorginstituut concludeert dat Fampyra (fampidrine) effectief is bij Multiple sclerosepatiënten van 18 jaar en ouder met ernstige loopbeperkingen. Aangezien het middel niet bij alle patiënten uit deze groep werkt, heeft de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie een proefbehandelstrategie ontwikkeld. Op basis daarvan krijgen MS-patiënten met ernstige loopbeperkingen vanaf 1 september het middel Famypra eerst twee weken op proef. Als de behandeling aanslaat en het loopvermogen van de patiënt voldoende verbetert, wordt de behandeling voortgezet.

Effectiviteit

Minister Bruins: “Het debat over het vergoeden van Fampyra loopt al heel lang. Anders dan bij andere geneesmiddelen ging dat vooral over de effectiviteit, niet over geld. Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is. Daarmee komt het in de basisverzekering en krijgen MS-patiënten die er baat bij hebben het middel dus vergoed.”

Vergoeding

Fampyra is een middel van Biogen. De fabrikant heeft in maart na gesprekken met minister Bruins toegezegd om, hangende het onderzoek naar de effectiviteit en uiterlijk tot 31 augustus 2019, een aanzienlijk deel van de kosten voor haar rekening te nemen. Patiënten betaalden daardoor alleen een eigen bijdrage. Destijds is ook afgesproken dat Biogen bij een positieve uitkomst van de herbeoordeling door het Zorginstituut de eigen bijdrage van patiënten alsnog – met terugwerkende kracht – vergoedt. Dat gaat nu dus gebeuren.