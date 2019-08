Basispakket uitgebreid met nieuwe medicatie tegen kanker

Vanaf 1 september worden de geneesmiddelen durvalumab en abemaciclib vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft de afgelopen maanden met succes onderhandeld over de prijs van beide middelen. Durvalumab kan worden ingezet bij de behandeling van een specifieke vorm van longkanker; abemaciclib is goedgekeurd voor de behandeling van bepaalde vormen van borstkanker. Details over de prijsafspraken worden op verzoek van de fabrikanten niet bekendgemaakt.

Minister Bruins: “Dat patiënten nu toegang krijgen tot deze middelen is goed nieuws. Tegelijkertijd blijft het teleurstellend dat daar prijsonderhandelingen voor nodig zijn, en dat ik het resultaat van die onderhandelingen niet publiek kan maken. Het belang van de patiënt staat bij mij altijd voorop. Daarom uiteindelijk liever een vertrouwelijke overeenkomst tegen een veel lagere prijs, dan helemaal geen deal.”

Nieuwe geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, worden in beginsel zonder bijzondere (prijs-)afspraken toegelaten tot het basispakket. De middelen durvalumab (AstraZeneca) en abemaciclib (Lilly) zijn echter vanwege de verwachte hoge totale kosten in de ‘sluis’ geplaatst. Dat houdt in dat het middel niet direct wordt opgenomen in het basispakket om zo eerst een lagere prijs uit te kunnen onderhandelen met de leverancier. Het onderhandelen gebeurde op advies van het Zorginstituut Nederland. Nu de onderhandelingen zijn afgerond gaan durvalumab en abemaciclib vanuit de sluis over naar het basispakket, en worden ze dus vergoed.

Prijsafspraken over geneesmiddelen zijn bijna altijd vertrouwelijk. Het is daarom niet mogelijk om voor elk middel afzonderlijk aan te geven wat de besparing is. Dit najaar komt minister Bruins met een overzicht van alle prijsonderhandelingen met farmaceuten over 2017 en 2018. Dat overzicht biedt inzicht in de totale besparing.