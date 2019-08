Zonbescherming belangrijk voor kinderen

Een kinderhuid is veel dunner en gevoeliger dan die van volwassenen. Verbranding door de zon op jonge leeftijd verdubbelt de kans op het krijgen van huidkanker op latere leeftijd. Bij een kinderhuid werken de mechanisme om de UV-schade te herstellen nog onvoldoende. Bij verbranding ontstaan in de huidcellen ‘littekens’. Deze littekens dragen kinderen hun leven lang mee. Hoe meer littekens, hoe groter het risico op huidkanker op latere leeftijd. Goede bescherming is belangrijk zeker omdat kinderen vaak veel buiten zijn, dient verbranding te worden voorkomen.

Het wordt aangeraden baby's en peuters de eerste twaalf maanden niet bloot te stellen aan direct zonlicht. In plaats daarvan dien je het kind in de schaduw te leggen of te laten spelen en ook daar te beschermen met kleding en een petje/zonnehoed. Vanaf het tweede levensjaar kunnen baby's, beschermd door een crème met een beschermingsfactor van minstens 30, een korte tijd in de zon zijn maar niet tijdens de intensieve middaguren. Het lichaam en hoofdje dienen bedekt te zijn met kleding met lange mouwen en een petje. Kinderen vanaf de leeftijd van drie moeten goed worden ingesmeerd met een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor elke keer voordat ze in de zon of in het water spelen. Dit dient ook regelmatig herhaald te worden. Ook voor hen zijn een T-shirt en petje aan te raden.

Er zijn speciale anti-zonnebrandproducten voor kinderen op de markt die rekening houden met de dunnere en gevoelige huid van kinderen. Maak het insmeren onderdeel van een routine bijvoorbeeld met een spelletje, waardoor het voor kinderen van jongs af aan vanzelfsprekend is zich in te smeren bij blootstelling aan de zon.

Goed om te weten: UV-stralen bereiken de huid zelfs op schaduwrijke plaatsen. Ze worden niet tegengehouden door wolken. Daarom moeten onbedekte delen van het lichaam ook dan worden beschermd met een anti-zonnebrandmiddel.