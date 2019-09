LUMC krijgt 1,5 miljoen om immuuntherapie bereikbaar te maken voor kankerpatiënten

Revolutie

'Immuuntherapie met zogeheten checkpointblokkers is een revolutie geweest voor de behandeling van kanker, met name voor patiënten met melanoom en kleincellige longkanker. Ondanks dit succes profiteert uiteindelijk minder dan vijftien procent van de kankerpatiënten van immuuntherapie,' aldus De Miranda. Hij leidt de Immunogenetica-groep van de afdeling Pathologie in het LUMC.

Specifiek herkennen

De Miranda gebruikt de Europese beurs van 1,5 miljoen euro om bestaande immuuntherapie geschikt te maken voor meer patiënten en nieuwe vormen van immuuntherapie te ontwikkelen. Bij immuuntherapie wordt het afweersysteem gebruikt om de kankercellen te bestrijden. Een van de doelen van De Miranda en zijn team is om in detail uit te zoeken hoe de afweercellen die kankercellen herkennen eruit zien. 'Als we ze heel specifiek herkennen, kunnen we ze uit de tumor isoleren en in gebruiken als een heel specifieke en effectieve behandeling', legt hij uit.

Kenmerken in tumorcellen

Ook gaat het team aan de slag met nieuwe vormen van immuuntherapie die gericht zijn op onontgonnen delen van het genetisch materiaal van de kankercel. 'We zoeken naar kenmerken die alleen voorkomen in tumorcellen en niet in gezonde cellen, zodat we een heel gerichte therapie met minder bijwerkingen kunnen ontwikkelen.'

Subtypes afweercellen

Bovendien wil De Miranda nieuwe types afweercellen ontdekken die een potentieel anti-kankereffect hebben. 'Momenteel werken we vooral met zogenoemde T-cellen, maar er zijn nog veel meer soorten afweercellen. We gaan bestuderen welke subtypes afweercellen zich bewegen in de buurt van een tumor, en hoe ze met elkaar en de tumor interacteren. Met een geavanceerde technologie kunnen we honderd tot wel duizenden kenmerken van een enkele afweercel tegelijk bekijken. Onze hoop is dit leidt tot nieuwe ingangen voor immuuntherapie voor kanker.'