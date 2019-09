Griepepidemie afgelopen winter mild verlopen

De jaarlijkse griepepidemie in de winter van 2018/2019 was minder heftig dan het jaar daarvoor. Ongeveer 400.000 mensen hebben de griep gehad. Tijdens de vorige epidemie (2017/2018) werden zo’n 900.000 mensen ziek van het griepvirus. Het aantal patiënten met Legionella was in 2018 hoog. De laatste jaren is steeds een toename van Legionella te zien. De reden is nog onbekend. Dit staat in de jaarlijkse rapportage over griep en andere luchtweginfecties van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .

Griep

In totaal zijn tussen oktober 2018 en mei 2019 ongeveer 400.000 mensen ziek geworden door het griepvirus. Naar schatting gingen 165.000 mensen naar de huisarts met griepachtige klachten. Dat blijkt uit cijfers van het Nivel Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg . In totaal werden 11.000 mensen opgenomen in het ziekenhuis met klachten die veroorzaakt werden door het griepvirus. Dat is veel minder dan het jaar ervoor, toen werden 16.000 mensen opgenomen in het ziekenhuis. De epidemie duurde 14 weken. Dat is langer dan het gemiddelde van negen weken in de afgelopen 20 jaar.

Legionella

In 2018 zijn het aantal meldingen van legionella (veteranenziekte) gestegen naar 584. De laatste jaren zien we telkens een toename van het aantal patiënten met Legionella. In 2017 waren er 561 patiënten en 454 in 2016. Zowel het aantal patiënten dat in Nederland besmet raakt neemt toe, maar ook het aantal patiënten wat in het buitenland ziek wordt. Ook in andere Europese landen is een stijging van patiënten met legionella. Wat deze stijging veroorzaakt is nog onduidelijk, verschillende onderzoeken zijn gestart om dit te achterhalen.

Surveillance

Elk jaar publiceert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een overzicht van het aantal patiënten met griep en andere luchtweginfecties. Het rapport geeft ook aan hoe vaak andere ziekteverwekkers gemeld worden die luchtwegklachten veroorzaken. Voor deze ziekteverwekkers (zoals tuberculose, Q-koorts en papegaaienziekte) bleef het aantal meldingen gelijk.