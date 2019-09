Krapte op arbeidsmarkt raakt bevolkingsonderzoek borstkanker

De krapte op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg raakt ook het bevolkingsonderzoek borstkanker. Er is een tekort aan screeningslaboranten die de borstfoto’s maken. Daardoor ontvangen vrouwen in met name Midden-West en Zuid-West Nederland gemiddeld 3 maanden later een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. De vertraging in Midden-West is hoger dan in Zuid-West.