Betere resultaten bij meer alvleeskliertransplantaties

In ziekenhuizen die relatief veel alvleeskliertransplantaties doen, zijn de uitkomsten beter dan in ziekenhuizen die slechts een handjevol dergelijke operaties per jaar doen. Dat is de conclusie van chirurg in opleiding Wouter Kopp in zijn proefschrift, dat hij op 19 september verdedigde. 'Hij pleit daarom voor optimalisatie van de samenwerking tussen de transplantatiecentra', zo meldt het LUMC maandag.

45 Nederlandse alvleeskliertransplantaties per jaar

Alvleeskliertransplantatie wordt gedaan bij diabetes type 1-patiënten bij wie de ziekte niet goed te behandelen is met medicijnen. Een alvleeskliertransplantatie, meestal in combinatie met een niertransplantatie, geneest hen van de ziekte. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 45 alvleeskliertransplantaties gedaan, verdeeld over de transplantatiecentra in Leiden en Groningen.

Risico en uitkomsten

Kopp vergeleek de uitkomsten na alvleeskliertransplantie in de Eurotransplantregio, waartoe Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië en Hongarije behoren. 'Het risico op overlijden van de ontvanger of falen van het orgaan neemt af naarmate ziekenhuizen meer alvleeskliertransplantaties uitvoeren. Bij vier of minder transplantaties per jaar stijgen de risico’s significant, ten opzichte van dertien transplantaties per jaar', licht Kopp toe. Daarnaast bleek dat centra die relatief veel transplanteren, bereid zijn om meer risico te nemen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitkomsten. Dergelijke centra accepteren bijvoorbeeld een orgaan dat een ander centrum zou afkeuren.

Samenwerking in Nederland

Kopp pleit, gezien bovenstaande resultaten, voor optimale samenwerking tussen de transplantatiecentra. 'In Nederland gaat er al veel goed. In onze centra werken ervaren transplantatieteams, van chirurg tot radioloog en verpleegkundige, die er samen voor zorgen dat de patiënt er zo goed mogelijk uitkomt. Een nog betere samenwerking, door bijvoorbeeld gezamenlijke protocollen en overleg over patiënten, kan de zorg nog beter maken.'

Verbetering buitenland

In het buitenland is volgens Kopp verbetering mogelijk. 'Een derde van alle transplantaties wordt uitgevoerd in centra die slechts een handjevol alvleeskliertransplantaties per jaar doen. Centralisatie van deze zorg in een centrum dat veel ingrepen doet, zou ervoor zorgen dat we efficiënter met donororganen omgaan en dus meer patiënten kunnen helpen.'