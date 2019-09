Multivitamines voor 50-plussers vaak slecht gedoseerd

Multivitamines voor 50-plussers zijn vaak niet goed afgestemd op de doelgroep, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Veel pillen bevatten te veel of juist te weinig vitamine D. Bovendien zit in enkele multivitamines een onaanvaardbaar hoge dosis vitamine B6 en/of zink.

De Gezondheidsraad adviseert vrouwen boven de 50 dagelijks 10 microgram vitamine D te slikken en mannen én vrouwen boven de 70 20 microgram. Van de 36 onderzochte producten voor vrouwen van 50 tot 70 jaar bevatten er slechts 9 de juiste hoeveelheid vitamine D. Bij de multivitamines voor 70 jaar en ouder zijn dat er 6 van de 14.

Daarnaast bekeek de Consumentenbond 5 vitamine D-supplementen voor 50-plussers. Hiervan bleken er 3 te hoog gedoseerd.

Extra verwarrend is dat sommige fabrikanten onlogische leeftijdsaanduidingen hanteren, zoals 65+, of geen onderscheid maken in dosering voor mannen en vrouwen.

Onaanvaardbaar hoge dosering

De Consumentenbond bekeek ook de hoeveelheid van andere vitamines en mineralen in de multivitamines. In 'Nature’s Way alive! Men’s 50+ ultra potency' zit 40 milligram vitamine B6, een onaanvaardbaar hoge dosering. Een teveel aan vitamine B6 kan neurologische klachten veroorzaken en daarom is de wettelijke bovengrens in 2018 op 21 milligram vastgesteld.

Het product van Nature’s Way bevat ook meer zink dan de aanvaardbare bovengrens, net als de Men-plex 50+ van Essential Organics.

Recentelijk constateerde de Consumentenbond ook dat multivitamines voor peuters niet voldoende vitamine D bevatten. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Of het nu om producten voor peuters of voor 50-plussers gaat, fabrikanten moeten zorgvuldiger zijn in het samenstellen van hun multivitamines.’