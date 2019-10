'Mogelijk kankerverwekkende minerale olieresten in babymelk'

In de laboratoriumtests werden zogenaamde aromatische bestanddelen van minerale oliën ontdekt die vermoedelijk kankerverwekkend zijn. Al vier jaar werkt voedselwaakhond foodwatch aan een intensieve lobby om Europese en nationale beleidsmakers te overtuigen wettelijke maximumgehaltes voor minerale oliën in voedsel vast te stellen, tot nu toe tevergeefs. Naar aanleiding van het vandaag gepubliceerde rapport over babyvoeding roept foodwatch de producenten op om de besmette producten terug te roepen. Ook wil zij ouders waarschuwen tegen het gebruik van verpakkingen met babymelk die vervuild zijn met minerale oliën.

Het gaat om de volgende geteste zuigelingenvoeding:

Neolac Biologisch 1 Volledige zuigenlingenvoeding, 0-6 m: 1,6 mg/kg MOAH

Hero Baby nutrasense hypo-allergeen, 0-6 maanden: 0,8 mg/kg MOAH

Nutrilon Dieetvoeding bij koemelkallergie 1, 0-6 maanden: 1,2 mg/kg MOAH

Schadelijker voor jonge kinderen

"Aromatische minerale oliecomponenten horen niet thuis in voedsel - zeker niet in producten voor zuigelingen. Vooral als het gaat om voeding voor pasgeborenen moeten ouders er absoluut op kunnen vertrouwen dat de producten onschadelijk zijn voor de gezondheid." stelt foodwatch. "Juist bij zeer jonge kinderen die gevoelig zijn voor schadelijke stoffen zou het voorzorgsprincipe moeten gelden. Babyproducten die mogelijk kankerverwekkende minerale oliën (MOAH) bevatten zouden onmiddellijk en overal uit de schappen moeten worden gehaald."

Onafhankelijke tests

Na een eerste testresultaat in opdracht van foodwatch, hebben voor de zekerheid nog twee onafhankelijke laboratoria de opdracht gekregen om de resultaten te testen. Uiteindelijk hebben dus drie gerenommeerde laboratoria onafhankelijk van elkaar babymelk getest op minerale oliën, met behulp van verschillende analysemethoden. Van de vier producten die in Nederland werden gekocht, waren er drie verontreinigd met aromatische minerale oliecomponenten die verdacht worden van kankerverwekkend potentieel. Slechts in één product - de babymelk "AH zuigelingenmelk 1 Standaard, 0-6 maanden" - werden dergelijke residuen niet gevonden.

Naast de vier in Nederland gekochte producten heeft foodwatch twaalf andere babymelkproducten uit Frankrijk en Duitsland laten testen. In vijf gevallen werden aromatische minerale oliën gevonden, waaronder in Danone en Nestlé producten.

Minerale oliën zijn de grootste verontreiniging in het menselijk lichaam. Met name ‘aromatische minerale oliën' (MOAH) worden door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) beschreven als potentieel kankerverwekkend en mutageen. Daarom mogen dergelijke residuen niet aanwezig zijn in levensmiddelen, zelfs niet in de kleinste hoeveelheden. Het RIVM geeft in haar meest recente rapport (2019) aan dat "MOAH uit onvoldoende gezuiverde oliën al bij een lage blootstelling kankerverwekkend kunnen zijn. Daarom mogen deze oliën in de voedselketen niet worden gebruikt".

Wetgeving vereist

Verpakkingen zijn vaak de oorzaak van minerale olievervuiling. Verpakkingen op basis van oud papier bevatten bijvoorbeeld vaak minerale oliën van drukinkten die op voedsel kunnen worden overgezet. Reeds in 2015 liet foodwatch 120 voedingsmiddelen zoals pasta, rijst of cornflakes testen in een internationale laboratoriumtest. 43 procent van de producten bevatte aromatische minerale oliën.

Foodwatch roept de NVWA op om de verontreinigde producten uit de rekken te verwijderen en vraagt producenten te bewijzen dat hun producten geen schadelijke stoffen bevatten voordat ze in de winkel komen te liggen. Ook roept foodwatch beleidsmakers op nu eindelijk haast te maken met strenge wetgeving bij schadelijke stoffen in voeding.