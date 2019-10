Minister Bruins: start nieuw internationaal samenwerkingsverband geneesmiddelen

Vandaag is het International Horizon Scanning Initiative (IHSI) gestart. Samen met 8 andere landen vormt Nederland een nieuw samenwerkingsverband dat informatie over nieuwe en belangrijke geneesmiddelen in kaart gaat brengen en met elkaar zal delen. Hierdoor weten de landen vroegtijdig waar ze aan toe zijn als het gaat om toekomstige dure geneesmiddelen. Minister Bruins (Medische Zorg) opende vandaag de eerste bijeenkomst van het initiatief.

Samen met collega-ministers De Block (België) en Harris (Ierland) is minister Bruins de drijvende kracht achter de totstandkoming van het samenwerkingsverband. Naast deze landen maken Denemarken, Luxemburg, Noorwegen, Portugal, Zweden en Zwitserland ook onderdeel uit van het initiatief. Doordat deze landen intensief informatie met elkaar gaan delen, verwachten zij dat hun positie bij de toegang tot en het realiseren van verantwoorde prijzen van geneesmiddelen sterk zal verbeteren. Op termijn gaan ook medische hulpmiddelen onderdeel uitmaken van het initiatief.

Minister Bruins: “Om goed voorbereid te zijn op de komst van nieuwe, veelbelovende maar helaas vaak dure medicijnen is internationale samenwerking ontzettend belangrijk. Ieder land wil namelijk betaalbare en toegankelijke medicijnen voor patiënten. Deze nieuwe samenwerking laat zien dat dit vraagstuk landen bindt en verenigt. En samenwerken begint bij het delen van gezamenlijke informatie om klaar te zijn voor de toekomst, bijvoorbeeld bij nationale en internationale onderhandelingen. Ik zie dit als een belangrijke stap naar een bredere internationale samenwerking. Daarom kijk ik ernaar uit dat collega’s die nog geen lid zijn in de nabije toekomst zullen toetreden.”

Minister Bruins blijft zich ook na de start van IHSI sterk maken voor de deelname van andere landen en daarom vinden er gesprekken plaats met andere geïnteresseerde landen.

Klaar voor de toekomst

Het initiatief verzamelt en analyseert gegevens waardoor landen verder vooruit kunnen kijken en beter voorbereid zijn op de impact van potentieel dure geneesmiddelen. De landen zijn ervan overtuigd dat een slimme, transparante database met informatie over nieuwe geneesmiddelen een groot verschil kan maken. Op een innovatieve manier wordt hierbij gebruik gemaakt van een groot aantal gegevensbronnen, zoals geneesmiddelenstudies, wetenschappelijke literatuur en financiële gegevens van bedrijven en investeerders in de farmaceutische sector. De samenwerking zorgt voor een betere positie bij nationale onderhandelingen met fabrikanten. Daarnaast is het onmisbaar om in een vroeg stadium afspraken met andere landen te kunnen maken over gezamenlijke onderhandelingen over nieuwe producten. Tot slot kunnen voorschrijvers al vroeg hun richtlijnen aanpassen en de juiste patiënten voor het geneesmiddel identificeren.

De voorbereidingen voor een aanbesteding van de activiteiten van IHSI zijn in volle gang. De eerste horizon scan-resultaten worden eind 2020 verwacht.