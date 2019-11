Onderzoek naar inzet drones voor medisch transport

Vervoer van bloed, medicijnen en monsters

Erasmus MC en Sanquin onderzoeken samen met de ANWB, PostNL en technologiepartners hoe drones ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld het vervoer van bloed, medicijnen en diagnostische monsters naar patiënten en zorglocaties. Hiermee willen de samenwerkingspartners onder de naam Medical Drone Service onderzoeken welke bijdrage drones kunnen leveren in het brengen van zorg op het juiste moment en op de juiste plaats.

Bereikbaarheid

Jan-Dietert Brugma, apotheker bij het Erasmus MC: 'We zien dat de vraag naar zorg op maat door verschillende oorzaken steeds verder toeneemt, terwijl de bereikbaarheid van ziekenhuizen in binnensteden steeds verder onder druk komt te staan. Met het initiatief Medical Drone Service willen we onderzoeken hoe de zorg meer bij de patiënt in de wijk gebracht kan worden. Door de inzet van medische drones hopen we de routes te verkorten en daarmee zorg sneller en efficiënter te organiseren.'

Bloedproducten

Het project onderzoekt onder andere het vervoer van bloedproducten tussen de Sanquin Bloedbank en ziekenhuizen. 'Door een drone in te zetten hoeft bijvoorbeeld een spoedlevering van bloed geen gebruik te maken van vervoer over de weg. Dit is uiteindelijk veiliger en wellicht zelfs sneller omdat een drone niet afhankelijk is van het verkeer en dus niet te maken krijgt met files of verkeerslichten,' zegt Merlijn van Hasselt, woordvoerder bij Sanquin.

Eén zakje

Een andere toepassing waar naar wordt gekeken, is het vervoer van zeldzaam bloed tussen twee Sanquin locaties. Soms is er maar één zakje bloed beschikbaar in heel Nederland voor een patiënt. Met behulp van een drone ontvangt de patiënt eerder de hulp die nodig is.

Pilot

ANWB en PostNL slaan met medische partners Erasmus MC en Sanquin en technologiepartners Avy en KPN de handen ineen om zorg toegankelijk en beschikbaar te houden voor iedereen. Dit gebeurt tijdens een pilot van drie jaar waarin wordt onderzocht hoe er veilig en betrouwbaar gevlogen kan worden. PostNL heeft de partijen bij elkaar gebracht om deze nieuwe vorm van zorglogistiek te testen en gezamenlijk te leren hoe de zorg nog beter kan worden georganiseerd.

Testvluchten

De ANWB, die ook de traumahelikopters en ambulancehelikopter vliegt, zal de vliegoperatie uitvoeren. De drone die gebruikt wordt, is ontwikkeld en gebouwd door het Nederlandse Avy. In de komende periode worden testvluchten uitgevoerd. Voor deze vluchten zijn ontheffingen aangevraagd bij de inspectie Leefomgeving en Transport.