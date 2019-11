Suikers en bevochtigers in sigaret leiden tot hogere gehalten giftige stoffen

Het toevoegen van suikers en bevochtigers aan sigaretten leidt tot een hogere uitstoot van een aantal giftige stoffen in sigarettenrook. Dat blijkt uit een onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van 50 commerciële sigarettenmerken, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nicotine & Tobacco Research.

Het RIVM komt tot deze conclusie na de analyse van suikers (glucose, fructose en sucrose) en bevochtigers (glycerine en propyleenglycol) in 50 merken sigarettentabak. Suikers worden toegevoegd voor de smaak en bevochtigers zorgen dat de tabak niet uitdroogt. Dezelfde merken sigaretten werden geïnhaleerd door de eigen rookmachine. De onderzoekers analyseerden in de rook negen giftige stoffen, waarvan de WHO World Health Organization World Health Organization voorstelt om ze te verlagen. Wanneer er meer suikers en bevochtigers aan sigaretten worden toegevoegd, komen er meer van deze giftige stoffen vrij. Bovendien maken suikers en bevochtigers de sigaret aantrekkelijk. Het RIVM beveelt daarom aan de gehalten suikers en bevochtigers in tabak te reguleren.

Canadese methode

Het RIVM vond een sterkere relatie tussen suikers en bevochtigers enerzijds en schadelijke stoffen in rook anderzijds wanneer met de Canadese methode werd gemeten. Hierbij worden ventilatiegaatjes in de filter afgeplakt en wordt de sigaret intensiever gerookt. Bij de wettelijk voorgeschreven ISO International Organization of Standardization -meetmethode, waarbij lucht door de ventilatiegaatjes wordt gemengd met de rook, is het verband ook zichtbaar, maar minder significant.

De uitkomsten van onderzoek ziet het RIVM als steun voor een voorstel van de WHO om giftige stoffen in sigaretten te reguleren. RIVM deed het onderzoek in opdracht van de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit .