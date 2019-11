RIVM en Voedingscentrum zetten Europese voedselkeuzelogo’s op een rij

Wat betreft de opzet en beoordelingsmethode ligt Keyhole het dichtst bij de richtlijnen Schijf van Vijf. Beide maken onderscheid tussen gezonde en ongezonde producten, waarbij het Keyhole-logo niet op ongezonde producten wordt vermeld. Bij Multiple traffic light en Nutri-Score komen wel alle voe­dingsmiddelen in aanmerking voor een logo. Zowel de methode als de criteria om voedings­middelen te beoordelen verschillen tussen de logo’s en ten opzichte van de Schijf van Vijf. Hierdoor ontstaan verschillen in het aantal en het soort voedingsmid­delen, dat beoordeeld wordt als een gezondere keuze.

Bij de Nutri-Score wordt op verpakkingen van voedingsmiddelen met kleuren en letters aangeduid hoe (on)gezond het voedsel is. De groene A staat in dit logo voor het meest gezonde artikel en de donkeroranje E voor het meest ongezonde product. Nutri-Score geeft een totaal oordeel weer voor het voedingsmiddel. Dat gebeurt op basis van het verschil tussen ’negatieve’ en ‘positieve’ componenten. Als negatieve componenten wegen de hoeveelheden energie, suiker, verzadigd vet en zout mee. Als positieve componenten de hoeveelheden/aanwezigheid van groente, fruit, noten, peulvruchten, vezel en eiwit.

Nutri-score in lijn met voedingsrichtlijnen?

De keuze van Staatssecretaris Blokhuis voor Nutri-Score gaat gepaard met de voorwaarde dat het logo meer in lijn moet worden gebracht met bestaande voedingsrichtlijnen. Dat dit nodig is, blijkt uit het vergelijkend onderzoek dat het RIVM in samenwerking met het Voedingscentrum uitvoerde. Zo krijgt ongeveer 80% van het brood een Nutri-Score A of B, terwijl 25% voldoet aan de Schijf van Vijf. Bij ontbijtgranen krijgt 62% een Nutri-Score A of B en valt 26% in de Schijf van Vijf. En 95% van de bewerkte groente krijgt een Nutri-Score A of B, terwijl 12% binnen de Schijf van Vijf valt.

In de wetenschappelijke literatuur is er geen overtui­gend en consistent bewijs dat de drie logo’s in de praktijk invloed hebben op de keuze van consumenten uit voedingsmiddelen. De Nederlandse overheid wil met een logo consumenten helpen om zelf bewuste gezonde keuzes te maken naast maatregelen om de voedselsamenstelling en de voedselomgeving te verbeteren.