Deskundigenverklaring voor transgenders vervalt

De deskundigenverklaring die transgender personen nodig hebben om de vermelding van het geslacht op hun geboorteakte te laten wijzigen, komt te vervallen. Zo wordt de huidige procedure eenvoudiger. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) dat vandaag via het internet in consultatie is gegaan.