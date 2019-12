Nieuwe behandeling longkanker voorwaardelijk in basispakket

Minister Bruins (Medische Zorg) heeft besloten om een nieuwe behandeling van longkanker tijdelijk toe te laten tot het basispakket. Patiënten krijgen hiermee per 1 januari 2020 toegang tot de startbehandeling met het geneesmiddel osimertinib. Het gaat om volwassen patiënten met een bepaald type lokaalgevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellige longkanker (NSCLC). Het besluit van de minister volgt op prijsonderhandelingen met de leverancier.

Het geneesmiddel osimertinib zat al in het basispakket voor de vervolgbehandeling van patiënten met longkanker. Nu is de vergoeding voor de startbehandeling met het geneesmiddel ook beschikbaar gekomen. Het Zorginstituut adviseerde de minister hier eerst over te onderhandelen vanwege de hoge prijs en de onzekerheid tussen de kosten en de baten van deze behandeling voor de patiënt. De afgelopen weken zijn de prijsonderhandelingen met de leverancier afgerond. De afspraken gelden voor 1 jaar.

Inmiddels zijn er nieuwe studieresultaten bekend over de overlevingswinst die gepaard gaat met de inzet van het geneesmiddel als startbehandeling. De leverancier is in gesprek met het Zorginstituut over deze resultaten. Mogelijk volgen er na een advies van het Zorginstituut dan nieuwe prijsonderhandelingen voor vergoeding van het geneesmiddel voor een langere periode.