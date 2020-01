KWF stelt jaarlijks bijna 17 miljoen beschikbaar voor onderzoek in AvL

KWF Kankerbestrijding en het Nederlands Kanker Instituut - het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek- hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend voor de komende 5 jaar. 'Hiermee is jaarlijks een bedrag van 16,8 miljoen euro gemoeid, dat bestemd is voor hoogwaardig kankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL)', zo laat KWF Kankerbestrijding donderdag weten.

Oncologisch topinstituut

Fred Falkenburg, directeur KWF Kankerbestrijding: ‘Het AVL is door de jaren heen uitgegroeid tot een oncologisch topinstituut, nationaal en internationaal, vanwege de krachtige combinatie van excellent onderzoek en hoogwaardige patiëntenzorg en het vermogen wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de praktijk. Dit is in het belang van de patiënt, en dankzij onze donateurs kunnen we daar een krachtige impuls aan geven.'

Sterke band tussen KWF en AVL

René Medema, bestuursvoorzitter en directeur Wetenschapsbeleid van het AVL, is verguld met de hernieuwde overeenkomst: 'De band tussen KWF en het AVL is sterk en gaat terug tot 1951. In die jaren zijn we er steeds beter in geslaagd om kanker te doorgronden en beter te behandelen. Dat KWF ons steunt met deze financiering, getuigt van een groot vertrouwen in ons werk.'

KWF en het AVL trekken de komende jaren samen op aan de hand van drie thema`s:

1. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek moeten nog sneller bij de patiënt terecht komen. Door gerichte doorontwikkeling van wetenschappelijk laboratoriumonderzoek naar de praktijk, kunnen onderzoeksresultaten zo snel mogelijk tot toepassing bij patiënten leiden.

2. Nieuwe en bestaande geneesmiddelen moeten beter beschikbaar worden. KWF en het AVL ontwikkelen nieuwe modellen voor productie en registratie van kankermedicijnen en werken samen in de beïnvloeding van overheidsbeleid om barrières te doorbreken, die de toegang tot nieuwe geneesmiddelen en nieuwe technieken belemmeren.

3. Betere kwaliteit van leven voor iedereen die met kanker te maken heeft, of heeft gehad. ‘Kwaliteit van leven’ is een van de vijf focusgebieden van het Antoni van Leeuwenhoek. Door innovatief onderzoek naar wat er op psychosociaal vlak met mensen gebeurt als ze ziek zijn of zijn geweest en de resultaten te implementeren in de zorg, kan het AVL een belangrijke bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van leven tijdens en na kanker.