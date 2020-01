Patiënten opgeroepen voor test op Hepatitis en HIV na gebitsreiniging

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven gaat uit voorzorg in totaal 649 patiënten oproepen, die een gebitsreiniging hebben ondergaan op of na maandag 27 januari 2014, om hun bloed te laten testen op hepatitis B, hepatitis C en hiv. Dit heeft het ziekenhuis dinsdag laten weten.

Reiniging ultrasoontip

De ultrasoontip, een instrument dat is gebruikt bij het verwijderen van tandsteen, is mogelijk niet volgens de geldende hygiënerichtlijnen schoongemaakt. Dit is recent vastgesteld', aldus het Catharina Ziekenhuis.

Bloeden

Tijdens zo’n behandeling kan het tandvlees bloeden, waardoor bloedoverdraagbare virussen op deze ultrasoontip terecht kunnen komen. Bij goed opvolgen van de hygiënerichtlijnen is dit geen probleem, maar als dit niet gebeurt bestaat er een zeer kleine kans op overdracht van deze virussen naar de daarop volgende patiënt.

Oproep bloedonderzoek

Hoewel de kans op overdracht van een virus zeer klein is, kan het ziekenhuis dit niet

helemaal uitsluiten. Na een extern onderzoek en na overleg met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) heeft het ziekenhuis besloten om uit voorzorg een bloedonderzoek te doen bij patiënten die na maandag 27 januari 2014 met de ultrasoontip in het Catharina Ziekenhuis zijn behandeld.

100 procent zekerheid

Het gaat in totaal om 649 patiënten. Er wordt getest op hepatitis B, hepatitis C en hiv. Het ziekenhuis benadrukt dat de kans op besmetting zeer klein is, maar het wil voor de patiënten 100 procent zekerheid hebben. Patiënten die op of na 27 januari 2014 een gebitsreiniging hebben ondergaan, hebben inmiddels een brief ontvangen waarin ze worden uitgenodigd om deel te nemen aan het bloedonderzoek.

Verder onderzoek

Als er bij patiënten onverhoopt toch aanwijzingen worden gevonden voor een besmetting met hepatitis B, C of hiv, dan worden die patiënten telefonisch opgeroepen voor een afspraak bij een medisch specialist voor verder onderzoek en indien nodig voor een behandeling.

Doorverwijzing

Nadat bekend werd dat de hygiënerichtlijnen voor dit instrument niet zijn gevolgd, zijn maatregelen genomen waardoor het risico is weggenomen. Mondhygiëne behandelingen zijn geen primaire taak van een ziekenhuis. Daarom heeft het ziekenhuis besloten om deze behandelingen niet meer uit te voeren. Als een patiënt een gebitsreiniging moet ondergaan, worden patiënten voor hun behandeling verwezen naar hun eigen tandartspraktijk. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is op de hoogte gebracht van de situatie.