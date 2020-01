Aantal besmettingen coronavirus China staat op 59

In de Chinese stad Wuhan is een uitbraak van een nieuw coronavirus. De meeste patiënten hebben een longontsteking. 'Op dit moment doen de Chinese autoriteiten onderzoek naar het virus en de bron van de besmettingen', zo heeft het RIVM laten weten.

Aantal patiënten

'De gezondheidsautoriteiten van China geven aan dat er tot en met 13 januari 2020 in totaal 59 patiënten zijn in China. Van alle patiënten zijn 2 personen overleden. Thailand heeft 2 en Japan 1 patiënt(en) met het nieuwe coronavirus gemeld. Alle patiënten reisden vanuit Wuhan', aldus het RIVM.

Ziekteverschijnselen

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben longklachten en zijn kortademig. Ook hebben ze koorts. Het nieuwe coronavirus is inmiddels bij 41 patiënten aangetoond in China en 2 buiten China. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

Besmetting

Het is nog niet duidelijk hoe het virus wordt overgedragen. Besmetting van mens op mens is niet aangetoond, maar kan nog niet worden uitgesloten. Er lijkt een verband te zijn met een markt waar vis en levende dieren worden verkocht. Een aantal patiënten werkt op deze markt. Mogelijk speelt de markt een rol bij de verspreiding van de ziekte. De markt is inmiddels gesloten.

Reizigers

De WHO heeft aangegeven dat er geen aanvullende maatregelen voor reizigers naar China nodig zijn. In het algemeen geldt het advies voor reizigers om markten met levende dieren te vermijden en om algemene hygiënemaatregelen te nemen.

Europa

Volgens de ECDC European Centre for Disease Prevention and Control is de kans dat dit virus naar Europa komt erg klein. Daarnaast zijn er geen directe vluchten van Wuhan naar Nederland.