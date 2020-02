Huidfonds: kinderen beschermen tegen overmatige blootstelling UV-straling

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Het Huidfonds organiseert dit jaar voor de derde keer de Zonnetjesweek om kinderen vanaf jonge leeftijd op een bewuste manier te leren omgaan met de zon. Kinderen en hun ouders worden tijdens de campagne bij kinderopvanglocaties in heel Nederland voorgelicht over zonbescherming. De Zonnetjesweek is sinds dit jaar een door het RIVM erkende interventie.

Huidkanker in Nederland

Op dit moment krijgt 1 op de 5 Nederlanders huidkanker. Bij het ontstaan van huidkanker speelt overmatige blootstelling aan Uv-straling afkomstig van de zon of de zonnebank een belangrijke rol, met name op jonge leeftijd.1 In het recente rapport ‘Huidkanker in Nederland’ van het Integraal Kankercentrum Nederland staat dat een aantal zaken noodzakelijk lijken om huidkanker terug te dringen, zoals het specifieker maken van campagnes gericht op bepaalde doelgroepen zoals ouders van jonge kinderen. Met de Zonnetjesweek wil het Huidfonds hier positief aan bijdragen.

Erkende interventie

Lucie Viet, adviseur Gezond Leven bij het RIVM: “De Zonnetjesweek is de eerste erkende interventie op het gebied van zonbescherming, we zijn erg blij met dit belangrijke initiatief van het Huidfonds.” De Zonnetjesweek kan door de erkenning van het RIVM een bijdrage leveren aan het werken aan Gezonde Kinderopvang. Met dit programma kunnen kinderopvangorganisaties planmatig en structureel aan een gezonde leefstijl van jonge kinderen werken.

Een vrolijke themaweek in mei

De Zonnetjesweek is een week vol leuke activiteiten, die kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders op een positieve manier voorlicht over zonbescherming. Hiervoor ontwikkelde het Huidfonds onder meer het insmeerliedje ‘In de zonneschijn’, insmeerspelletjes en posters. Ook worden er dit jaar nieuwe materialen toegevoegd. De Zonnetjesweek vindt plaats van 25 tot en met 29 mei. Kinderopvanglocaties kunnen zich aanmelden via zonnetjesweek.nl.

Huidkankervrije generatie

Jantine van ’t Klooster, directeur-bestuurder Huidfonds: “De Zonnetjesweek is een groot succes gebleken; we zijn in twee jaar gegroeid naar ruim 1.600 deelnemende kinderopvanglocaties in 2019. We hopen in de toekomst alle kinderen bij kinderopvanglocaties in Nederland te kunnen voorlichten over de zon en zonbescherming. Onze droom is een huidkankervrije generatie te zien opgroeien.”